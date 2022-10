Kammerorchester Weilheim hat jetzt auch Bläser im Ensemble

Von: Bianca Heigl

Konzertmeisterin und erste Vorsitzende Dr. Susanne Molzberger (Mitte) umringt von ihren Vorstandskollegen Arthur Wilm (hi.li.), Judith Gottwald (vo.li.), Anne-Sophie Flade-Becker (vo.re.) und musikalischer Leiter Florian Appel (hi.re.). Nicht im Bild ist Julia Schmid (Kasse). © Heigl

Weilheim – Einiges an Neuerungen konnte unlängst das Kammerorchester Weilheim vermelden. Bei der nachgeholten Mitgliederversammlung für die Corona-Jahre 2020 und 2021 stellte der neue musikalische Leiter Florian Appel die künftige konzeptionelle Ausrichtung des Ensembles den Mitglieder vor. Zudem wählte man den Vorstand.

Appel, seit Anfang 2021 musikalischer Leiter des Kammerorchesters bei der städtischen Musikschule, hatte bereits bei seinem Antritt dem Vorstand seine Vorstellungen über die künftige Arbeit und Ausrichtung des Ensembles präsentiert, was nun auch von der Mitgliederversammlung bestätigt wurde. Eine dieser Neuerungen ist die Möglichkeit, dass nun jeder Interessierte Zugang zu den Konzerten findet, da sie bei freiem Eintritt mit der Bitte um Spenden stattfinden, ein Konzept, das bei den erfolgreichen Herbst- und Frühjahrskonzerten bereits aufging.



Neu ist auch, dass jetzt fortgeschrittene Bläser Orchestermitglieder sein können, nachdem das Kammerorchester 45 Jahre als reiner Streichensemble existierte und nur für Generalproben und Aufführungen Bläser dazu engagierte. „Wir haben jetzt schon vier feste Holzbläser“, freute sich Appel. Auch neue junge Mitglieder möchte er gewinnen, etwa Schüler, die das Orchester verstärken. Den Vorstand, den nach wie vor Konzertmeisterin Dr. Susanne Molzberger und als ihr Stellvertreter Arthur Wilm (Violine) leiten, verstärken seit der Neuwahl Judith Gottwald (Oboe), Anne-Sophie Flade-Becker (Kontrabass) und als Kassier Julia Schmid.

Vorbereitungen laufen

Jetzt steht die Vorbereitung des Herbstkonzerts auf dem Probenplan. Es wird heuer erst am 1. Advent, 27. November, um 17 und 19 Uhr, in der großen Hochlandhalle stattfinden, was mit den derzeit wenigen und daher sehr ausgelasteten Spielstätten in der Kreisstadt zu tun hat. „Deshalb haben wir auch das Programm auf diesen besonderen Tag abgestimmt“, verrät Appel. Und weil die Hochlandhalle diese ganz besondere Möglichkeit bietet, hat er die Stadtkapelle Weilheim dazu eingeladen, so dass zu Beginn und Ende des Programms doppelchörig von den Balkonen zwei verschiedene Varianten von Charles Ives‘ „The Unanswered Question“ mit Stadtkapellen-Dirigent Anian Schwab als Solisten dargeboten werden. Das Mittelstück „Festina Lente“ von Arvo Pärt umrahmen die Barock-Perlen „Nun kommt der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach sowie Arcangelo Corellis „Weihnachtskonzert“. Man darf also sehr gespannt sein.

