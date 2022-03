Kanalstraße Weilheim: Neues Zuhause für den Spitzahorn

Teilen

Der 17 Meter hohe Baum bekommt ein neues zu Hause. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / nahhan (YAYMicro)

Weilheim - In der Kanalstraße in Weilheim findet am Montag, 28. März, zwischen 10.30 bis 17 Uhr ein Umzug der besonderen Art statt: Ein 17 Meter hoher Baum wird verpflanzt.

Der Spitzahorn (Acer platanoides) steht noch auf der Ostseite des Grundstücks der Kanalstraße 5. Auf diesem Areal plant der Projektentwickler ehret+klein ein Wohnquartier mit Kita und einer Tiefgarage. Für diese Tiefgarage macht der Baum nun Platz. Um den Baum zu erhalten, entschieden sich die Stadt Weilheim und ehret+klein für eine Baumumpflanzung. Für dieses ambitionierte Vorhaben beauftragte ehret+klein die Experten Opitz international Großbaumverpflanzung.

Der 17 Meter hohe Baum wird mit Hilfe einer Spezialmaschine ausgehoben und in etwa 300 Meter Entfernung, in der Wessobrunner Straße, auf städtischem Gebiet wieder eingepflanzt. Bei diesem schonenden Verfahren wird der Baum mitsamt der Wurzel mit riesigen Schaufeln ausgegraben und anschließend an seinem neuen Stammplatz eingepflanzt. Interessierte haben vom Festplatz Weilheim die beste Sicht und können sich das Spektakel von dort ansehen.



„Wir freuen uns, diesen Spitzahorn durch diese Maßnahme erhalten zu können! Wir übergeben den Baum quasi als Spende an die Stadt Weilheim, aber übernehmen die Anwuchspflege für die kommenden drei Jahre“, so Alexander Kluß, Projektleiter bei ehret+klein.



Im Vorfeld der Verpflanzung wurde eine Begutachtung des Baumes und seines Baumumfeldes von der Naturschutzbehörde vorgenommen. So hängt die Verpflanzfähigkeit eines Baumes von seiner Vitalität ab. Die ideale Zeit für eine Baumverpflanzung ist im Frühjahr, denn dann befinden sich die Bäume noch in der Ruhephase.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote