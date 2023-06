Kreisbote verlost 8x2 Karten für die Theatervorstellung „Abschiedsdinner“

In dem Stück „Abschiedsdinner“ sind (v.li.) Martin Semmelrogge, Mariella Ahrens und Marko Pustišek zu sehen. © Haentzschel

Landkreis – Freundschaften sind wichtig und bereichern das Leben. Doch manchmal bestehen alte Freundschaften nur noch aus Gewohnheit, sind eher Pflicht als Vergnügen. Hier kann das Abschiedsdinner Abhilfe schaffen: Ein allerletztes Essen mit Freunden, von denen man sich trennen will, ohne dass diese davon wissen.

Pierre und Clotilde wollen Antoine loswerden. Einmal noch soll er ihre Gastfreundlichkeit genießen und danach für immer aus ihrem Leben verschwinden. Doch noch vor dem Dessert durchschaut Antoine ihren Plan und fordert sie heraus: Wer sich als der bessere Freund erweist, soll über die Freundschaft entscheiden.

Was folgt, ist ein genialer Schlagabtausch der beiden Freunde, die alles aus dem Nähkästchen holen, was sie sich in den langen Jahren ihrer Freundschaft nie gesagt haben.



Das Stück „Abschiedsdinner“ mit Martin Semmelrogge, Mariella Ahrens und Marko Pustišek ist vom 29. Juni bis 14. August in der Komödie im Bayerischen Hof in München zu sehen. Die Vorstellungen sind Dienstag bis Samstag 19.30 Uhr, Sonntag und Feiertage 18 Uhr, sowie Montag, 14. August, 19.30 Uhr. Karten und weitere Informationen gibt es online.

Verlosung

Der Kreisbote verlost 8x2 Karten für die Vorstellung am Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr. Dafür einfach das Gewinnspielformular bis zum 20. Juni mit dem Stichwort Abschiedsdinner ausfüllen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Kreisbote wünscht viel Glück!

Hier geht´s zum Gewinnspiel-Teilnahmeformular