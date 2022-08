Kartenverlosung für die Komödie „Komplexe Väter“

Die beiden Väter sind wie Hund und Katz. Doch als Björn dazukommt, ändert sich das. © bolahola

Landkreis – Die Komödie im Bayerischen Hof bringt erneut eine Komödie auf die Bühne: „Komplexe Väter“.

Das Stück handelt von Nadine, die einen neuen Freund namens Björn hat und diesen ihren Eltern vorstellen will. Ihre Mutter nutzt die Gelegenheit, Nadines leiblichen Vater dazu einzuladen. Doch Erik, der zynische Schlaffi und Nadines Pflegevater Anton, ein spießiger Bildungsbürger, sind seit Jahren wie Hund und Katz. Entsprechend feindselig verläuft das Wiedersehen. Da erscheint Nadines Zukünftiger – ein Besserwisser, 25 Jahre älter als sie und auch noch ihr Psychotherapeut. Als der beginnt, die alten Herren in therapeutische Spielchen zu verwickeln, verbünden sich die Väter gegen Björn in der Sorge um „ihre Tochter“.

Der Kreisbote verlost 9x2 Karten für die Vorstellung der Komödie „Komplexe Väter“ am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr im Bayerischen Hof München. Dafür einfach das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Väter“ ausfüllen. Die Teilnahme ist bis einschließlich Mittwoch, 17. August, möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Kreisbote wünscht viel Glück!

Weitere Aufführungen: Von 1. September bis 29. Oktober – Dienstag bis Samstag um 19.30 Uhr; Sonn- und Feiertag um 18 Uhr; Montag, 3. Oktober, um 18 Uhr; Montag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr sowie Samstag, 29. Oktober, um 15 und 19.30 Uhr (Keine Vorstellung am 5., 12., 14., 15., 16., 19. und 26. September sowie am 5., 10. und 17. Oktober)

Kartenreservierung unter Tel. 089/29161633 oder Tel. 089/292810 oder an der Abendkasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Von Kreisbote