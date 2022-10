Feier zur 50-jährigen Wieder-Weihe in Wielenbach

Von: Bianca Heigl

Teilen

Die Blaskapelle Wielenbach führte den Kirchenzug zum Feuerwehrhaus an, wo dann noch fröhlich gefeiert wurde. © Heigl

Wielenbach – Grund zum Feiern hatte die Kirchengemeinde St. Peter am vergangenen Wochenende. Denn heuer im Oktober werden es 50 Jahre, dass die katholische Pfarrkirche an der Peter-Kaufinger-Straße nach größeren Umbau- und Renovierungsmaßnahmen wieder neu eingeweiht wurde.

Den Festgottesdienst zu diesem Jubiläum zelebrierte der Augsburger Diözesanbischof Dr. Bertram Meier. In seiner Predigt sparte er nicht an klaren Worten – auch in Richtung katholische Kirche, die sich manchmal benommen habe, als sei sie Gott und die sich aktuell in einem Reformstau befände. An die Jugend richtete er den Appell, sich ehrenamtlich zu engagieren, sowohl in Vereinen als auch in der Kirche. Wichtig war ihm auch der von Papst Franziskus immer wieder beschworene Dreiklang von „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“. Und so forderte er auch die zahlreichen Gottesdienstbesucher auf, einmal gemeinsam ganz laut „Danke“ zu sagen.



Die Wielenbacher Kirche St. Peter wird erstmals im Jahr 1244 in einer Urkunde erwähnt, in der der bayerische Herzog Otto II. das Patronat der Pfarrkirche dem Kloster Wessobrunn übertrug. Der älteste erhaltene Teil – der quadratische Unterbau des Turms aus unverputzten Tuffquadern – steht im südlichen Chorwinkel. Bereits im 16. Jahrhundert wurde das obere Geschoss aufgemauert und der heutige fünfseitige Chor mit gestuften Strebepfeilern errichtet. Im 18. Jahrhundert konnte das von Joseph Schmuzer barock ausgestaltete neue Langhaus geweiht werden und gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche der Neuromanik angepasst.



Nach dem zweiten Weltkrieg kamen immer mehr Menschen in die Gemeinde, so dass man sich zu einem Umbau entschloss. 1970/71 wurde das Schiff bis auf die Westwand abgebrochen und – geplant von Architekt Theo Wieland – durch einen Neubau ersetzt, der quer zum Chor verläuft. Auch der ursprünglich frei an der Südseite stehende Turm wurde im Rahmen dieser Baumaßnahme mit dem Chor verbunden. Zudem erhielten die Chorfenster wieder ihr ursprüngliches spitzbogiges Aussehen.



Nach dem Festgottesdienst begab man sich in einem Kirchenzug, den die Blaskapelle Wielenbach, Trachtler und Fahnenabordnungen anführten, zum Feuerwehrhaus, wo der Kirchweihtag mit Musik und Bewirtung gesellig ausklingen konnte.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.