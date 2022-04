Kinderhaus am Schächen: Nicht alle Aufträge können vergeben werden

Die Baustelle an der ehemaligen Sparkasse bestimmt derzeit die Ortsmitte Hohenpeißenberg. Hier entsteht ein Kinderhaus. © Löw

Hohenpeißenberg – Kaum zu übersehen ist die große Baustelle, die aktuell die Ortsmitte von Hohenpeißenberg prägt. Das ehemalige Sparkassengebäude wird zum Kinderhaus am Schächen umgebaut .

Nun ist das Bauvorhaben in eine neue Phase gekommen. Fünf Vergaben hätte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 30. März tätigen können. Leider konnten aber nur drei Vergaben beschlossen werden – wegen mangelnder (passender) Angebote. Bürgermeister Thomas Dorsch erklärte, dass es im Baugewerbe aktuell Preissteigerungen von bis zu 125 Prozent gibt. Baumaterial sei teilweise gar nicht oder aber „irgendwann“ lieferbar. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es hier ohnehin schon Schwierigkeiten, der Krieg in der Ukraine habe die Lage noch weiter verschärft.

Aufträge, die zu vergeben gewesen wären sind Malerarbeiten innen und außen, Putzarbeiten, Trockenbauarbeiten, Fassadenarbeiten und Bodenbelagsarbeiten. Für die Vergabe der Malerarbeiten wurden vier Firmen angeschrieben, die Gemeinde hat zwei Angebote erhalten. Der Auftrag wurde vergeben an die Firma Lipp aus Marktoberdorf, zu einem Preis von etwa 21.000 Euro. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme lag bei 15.000 Euro.



Für die Vergabe der Trockenbauarbeiten wurden sechs Firmen angeschrieben, die Gemeinde hat drei Angebote erhalten. Der Auftrag wurde vergeben an die Firma A.S.T. Sommer aus Kirchdorf zu einem Preis von rund 113.000 Euro. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme lag bei 135.000 Euro.



Für die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten liegt der Gemeinde nur ein Angebot vor. Der Auftrag wurde somit vergeben an die Firma Teppich Sailer aus Kauf­beuren, zu einem Preis von circa 34.000 Euro. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme lag bei 25.000 Euro. Alle drei Vergaben erfolgten auf Empfehlung des Architekten und wurden einstimmig beschlossen. Nicht vergeben werden konnten die Putz- und Fassadenarbeiten.



Zum Bedauern von Rathaus­chef und Gemeinderat konnten die Arbeiten nicht an lokal ansässige Firmen vergeben werden. Auf Nachfrage aus den Reihen des Gemeinderates erklärte Dorsch, dass bis zu einer Summe von 100.000 Euro netto prinzipiell freie Vergaben möglich seien – trotzdem müssten mehrere Angebote eingeholt werden – es lagen aber für die am Kinderhaus anstehenden Arbeiten keine entsprechenden Angebote vor.

Susanne Löw