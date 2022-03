Kinderhof Valentin in Fischen soll eine Flüchtlingsunterkunft werden

Von: Dieter Roettig

Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer kümmerte sich darum, dass der leerstehende „Kinderhof Valentin“ in Fischen mit Ukraine-Flüchtlingen wiederbelebt wird. © Roettig

Pähl/Fischen – Eine genaue Zahl von Ukraine-Flüchtlingen, die bislang Deutschland erreicht haben, kann man nur schwer benennen. Man schätzt die Zahl auf bis zu 300 000, da Ukrainische Staatsbürger ohne Visum in die Europäische Union einreisen und sich in EU-Mitgliedsstaaten des Schengen-Raums frei bewegen können.

Rund drei Dutzend Kriegsflüchtlinge, vor allem Mütter mit Kindern, seien in seiner Gemeinde herzlich aufgenommen worden und bereits privat untergekommen, berichtet Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer. „Für dieses tolle Engagement möchte ich mich bei den Pählern ausdrücklich bedanken“, betont er. Und er freut sich, dass ihm in Sachen Unterbringung weiterer Flüchtlinge ein echter Coup gelungen ist. 35 bis 40 Ukrainer werden ausreichend Platz finden im „Kinderhof Valentin“ an der Ecke Weilheimer Straße/Am Weißbach im Ortsteil Fischen. Die beiden seit Längerem leer stehenden Gebäude gehören zum SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, das dem Ansuchen von Grünbauer gerne stattgab. Über die Belegung wird das Landratsamt kurzfristig entscheiden.

Viele Pähler werden sich noch daran erinnern, dass das Ehepaar Ursula und Klaus Schrader nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl aus eigenen Mitteln das stattliche Anwesen gebaut und mit einem „Tag der offenen Türe“ den Mitbürgern vorgestellt hat. Die Schraders gründeten eine Stiftung, die sich um krebskranke Mädchen und Buben aus Weißrussland kümmerte. Auf dem Hof in Pähl sollten sie ihre Abwehrkräfte stärken und unbeschwertes „Ferienglück in Bayern“ erleben. Der große Garten und die kindgerechte sowie barrierefreie Architektur sorgten für eine unbeschwerte Erholung. Die Gruppen, bestehend aus jeweils acht Kindern und vier Müttern, lebten hier eigenständig und übernahmen Kochen, Putzen und Waschen selbst. Alle Kosten, wie auch die der Lebensmittel, übernahm das großherzige Ehepaar Schrader.



Als die Schraders aus privaten Gründen aus Pähl wegzogen, vermachten sie den „Kinderhof Valentin“ dem SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech. Das Anwesen wurde zunächst auch von Kinderdorf-Familien genutzt, stand aber die letzten Jahre leer. Bürgermeister Grünbauer erinnerte sich an die optimalen Räumlichkeiten mit mehreren Küchen, Badezimmern sowie den großen Garten mit Terrasse und Spielgeräten. Bei der SOS-Verwaltung stieß er auf offene Ohren für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Jetzt werden noch die Möbel angeliefert und Familien beziehungsweise Mütter mit Kindern können einziehen.

