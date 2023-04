Knapp 180 km/h in der Hirschberg-Kurve in Pähl

In Pähl wurde ein Motorradfahrer mit fast 180 km/h geblitzt - eraubt waren 100. © Symbolfoto:

Pähl ‒ In der sogenannten „Hirschberg-Kurve“, in Fahrtrichtung Starnberg/München, also bergauf, wurde am gestrigen Donnerstag, eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Ein Motorradfahrer schoss dabei den Vogel ab.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 100 km/h. Die Messung fand im Zeitraum von 11.05 bis 18.40 Uhr statt. Hierbei passierten laut Polizei 1769 Fahrzeuge, von denen 55 zu schnell waren, die Messstelle.

24 der beanstandeten Fahrzeuge lagen im Anzeigenbereich - neun davon waren schneller als 130 km/h und zwei schneller als 150 km/h unterwegs. Die Fahrer bzw. Fahrerinnen müssen nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot (bis zu drei Monaten möglich) rechnen. Absoluter „Spitzenreiter“ der Mess-Aktion war ein Motorrad, das mit 176 km/h gemessen wurde.

