Kneipp-Anlagen in Weilheim wieder bereit

Teilen

Die Kneipp-Anlage in Weilheim wird am 16. Juni feierlich freigegeben, nachdem sie saniert wurde. © Privat

Weilheim – Der Kneipp-Verein Weilheim Pfaffenwinkel betreibt seit etwa 30 Jahren Kneipp-Anlagen in der Stadt. Es entstanden zwei Anlagen in der Vordere Au und eine in der Oberen Stadt neben dem Feyerabendhaus. Mit Unterstützung der Stadt Weilheim, des Freistaates Bayern und der Winfried und Centa Böhm-Stiftung und der technischen Hilfe der Stadtwerke Weilheim konnten die drei Kneipp-Anlagen umfassend saniert, ausgeschildert und mit Armbecken versehen werden.

Am kommenden Freitag, 16. Juni, um 10.30 Uhr sollen sie mit einer Feier an der Kneipp-Anlage Vordere Au Nähe Ammersteg eingeweiht werden. Die Kinder des Kneipp-Kinderhauses Mariae Himmelfahrt eröffnen die Veranstaltung mit zwei Liedern.



Nach einigen Grußworten kann mit Wassertreten oder mit dem neuen Armbecken etwas für die Gesundheit getan werden. Fragen zu den fünf Kneipp’schen Säulen (Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde) werden gerne beantwortet. Zur Unterhaltung spielt der Ziach Wolf aus Weilheim.



„Alle interessierten Bürger sind eingeladen“, freut sich Gabriele Hoss-Reinhard, zertifizierte Pilgerbegleiterin und zweite Vorsitzende des Vereins auf zahlreiche Besucher.