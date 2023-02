Möglicher Köder in Wielenbach: Hund frisst an Schnur befestigtes Fleisch

Eine Untersuchung des Hundes gab keine Anzeichen darauf, dass das Fleisch vergiftet oder mit gefährlichen Gegenständen vermengt wurde. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / pressmaster

Wielenbach/Bauerbach - Ein Hund hatte bei einem Spaziergang möglicherweise einen Fleischköder gegessen. Das teilte die Polizeiinspektion Weilheim mit.

Am gestrigen Nachmittag, 12. Februar, war eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner im Bereich der Hardtkapelle spazieren. Circa 500 Meter vor dem Parkplatz der Hardtkapelle in Richtung Marnbach bemerkte die Frau, dass ihrem Hund ein Stück Schnur aus dem Maul heraushing. Als sie den knapp 2,5 Meter langen Faden aus dem Maul des Hundes zog, hing an dessen Ende ein rund 10 cm x 10cm großes Fleischstück.

Bei einer späteren Untersuchung des Hundes ergaben sich laut Polizei bislang keine Auffälligkeiten, dass es sich um vergiftetes oder mit gefährlichen Gegenständen vermengtes Fleisch gehandelt hat.

Die Polizei hat dennoch die Frage, ob es in letzter Zeit in der Gegend um die Hardtkapelle herum ähnliche Vorfälle gegeben hat. Hinweise werden unter Tel. 0881/640(0) erbeten.

Von Kreisbote