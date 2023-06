Komik-König Otto Waalkes aus Friesland sticht Schwedens Königin Silvia aus

Von: Dieter Roettig

Buchheim-Direktor Daniel J. Schreiber und sein Stargast Otto Waalkes, der sich beim Empfang im Blitzlichtgewitter sonnt. © Roettig

Bernried – Für die Medien war Königin Silvias aktueller München-Besuch ein ruhiger Routinetermin. Als am Tag darauf aber Otto Waalkes, Deutschlands König der Komik, in Bernried Hof hielt, gab es ein Großaufgebot von Fernseh-, Rundfunk- und Presse-Teams, wie es das Buchheim-Museum in seiner 22-jährigen Geschichte noch nicht erlebt hat. Die drängelnde und schubsende Medien-Meute musste sogar mit Absperrseilen in Zaum gehalten werden.

Anlass für den Medien-Rummel war die Eröffnung der ersten Ausstellung des Malers Otto Waalkes auf bayerischem Boden. Als ihn Museumsdirektor Daniel J. Schreiber unter Blitzlichtgewitter offiziell begrüßte, antwortete er wie erwartet schelmisch: „Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für einen friesischen Maler.“ Er selbst hatte das Buchheim-Museum auserkoren, nachdem es sich mit Präsentationen von Janosch, Peter Gaymann und Rudi Hurzlmeier zur ersten Adresse „komischer Kunst“ im Freistaat entwickelt hat. Das Museum am Starnberger See gilt zwar als Zentrum des deutschen Expressionismus rund um die Künstlergruppe „Brücke“. Doch für Museumsgründer Lothar Günther Buchheim war es auch ein Haus der Phantasie und sollte Gastgeber für „sehr verrückte Ausstellungen“ werden, wie er selbst betonte: „In unserem Land ist Humor ein kleines Pflänzchen, das ein Gewächshaus wie unser Museum braucht.“



So sieht sich Otto Waalkes am liebsten, wie er hier Buchheim-Direktor Daniel J. Schreiber erklärt: Als Ottifanten-malender Salvador Otto im Selbstporträt. © Roettig

In der Verrückt-Schublade sieht sich Otto Waalkes freilich nicht, obwohl sein genialer Schalk aus allen Werken blitzt. Er hat nämlich vor seinem Durchbruch als Komiker ganz ernst an der Hamburger Hochschule für bildende Künste studiert. Diesem Genre blieb das Multitalent auch während seiner jahrzehntelangen Fernseh- und Bühnenkarriere treu, wobei die Ottifanten sein Markenzeichen geworden sind. Otto bewundert die großen Meister der Vergangenheit. Er kopiert sie nicht, sondern bringt seine eigenen Interpretationen auf die mit Friesentee grundierte Leinwand, garniert mit Ottifanten, Faultieren oder Flügeln. So entstanden Persiflagen berühmter Gemälde von Caspar David Friedrich, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Franz Marc, Roy Lichtenstein oder Salvador Dali. Da fließt zum Beispiel aus Vermeers Dienstmagd die Milch nicht aus einem Krug, sondern aus dem Rüssel einer Ottifanten-Kanne. Und in Michelangelos Fresko von der „Erschaffung Adams“ streckt ein Ottifant seinen Rüssel dem Gottesfinger entgegen. Aus Franz Marcs „Turm der blauen Pferde“ wurde der „Turm der blauen Ottifanten“. Für Direktor Daniel J. Schreiber ist die Ausstellung ein genialer „Ritt auf dem Ottifanten durch die Kunstgeschichte.“ Für Kinder sei das ganze ein wunderbar spielerischer Zugang zu den Klassikern.



Neben allem Witz haben Ottos Bilder ein hohes Maß an künstlerischem Ernst, wie ihm selbst strenge Kritiker zugute halten. Er greift Werke unterschiedlichster Stile auf und imitiert sie famos und technisch auf höchstem Niveau. Seine Idee, die Ottifanten in weltberühmte Gemälde zu schmuggeln, sorgt bei den Betrachtern für Schmunzeln und Neugier auf das nächste Bild.



Wer es übrigens schafft, alle Ottifanten auf den ausgestellten Gemälden richtig zu zählen, nimmt an einer Verlosung wertvoller Preise teil: Einfach Teilnahmekarte ausfüllen und in die Sammelbox stecken.



Ein Querschnitt durchs Lebenswerk

Die Ausstellung im Buchheim-Museum ist ein Querschnitt durch das Lebenswerk des Künstlers, der am 22. Juli seinen 75. Geburtstag feiert. 200 Gemälde und Zeichnungen werden gezeigt, ergänzt durch Anschauungsmaterial aus Ottos Universum: Schallplattencover, Filmplakate und Originalrequisiten wie den Pilsumer Leuchtturm und natürlich jede Menge bunte Ottifanten. Ganz respektlos heißt einer mit Augenklappe Lothar Günther wie der Museumsgründer. Dazu kommen Audio- und Videoproduktionen seiner legendären Auftritte wie „Das Wort zum Montag“, „Susi Sorglos“ oder „Harry Hirsch“. Wer sich von Ottos Stimme höchst unterhaltsam durch die Ausstellung führen lassen möchte, der kann das via Audio-Guide gegen einen kleinen Aufpreis zum Eintrittsticket machen.



Das Plakat zur Ausstellung, die noch bis zum 5. November 2023 geht, ist die Verballhornung eines Gemäldes von Jacques-Louis David. Statt Napoleon auf dem Pferd sitzt Otto auf einem tapsigen Ottifanten und stürmt Richtung Alpen zu seiner ersten Ausstellung im Land der Bajuwaren. Der Medienansturm bei der Eröffnung ist sicher auch Ottos aktuellem Platz eins in den deutschen Single-Charts zu verdanken. Sein 30 Jahre alter Kultsong „Friesenjung“ in einer überdrehten Techno-Version zusammen mit Rapper Ski Aggu und Musiker Joost sorgt gerade für das überraschendste Musik-Comeback des Jahres.



Für Kinder bis zwölf Jahre hat sich das Buchheim-Museum bis zum 31. Juli einen netten Wettbewerb ausgedacht. Bezug nehmend auf Ottos Ottifanten können die Kids ein Tier malen oder basteln, das sie selbst gerne wären. Wichtig: Lange Nase, engstehende Augen und grinsender Mund. Zu gewinnen gibt es unter anderem Plätze im Sommerferienkurs auf dem trocken gelegten Dampfer „MS Phantasie“ im Buchheim-Park oder Eintrittskarten für die ganze Familie.