Konzepte zum Klostergut Wessobrunn wurden vorgestellt

Von: Roland Halmel

Auf den Stellwänden in der Mehrzweckhalle konnten sich die Besucher über die Konzepte der zwei Interessenten für das Klostergut informieren. © Halmel

Wessobrunn – Anfang Juni gab die Gemeinde Wessobrunn offiziell bekannt, dass sie das vor vier Jahren in Erbpacht übernommene Klostergut wieder abgeben möchte. Aus den vier Übernahmekandidaten, die sich daraufhin meldeten, zog der Gemeinderat zwei in die engere Wahl, die jetzt in der Mehrzweckhalle die Gelegenheit bekamen sich und ihr Konzept vorzustellen.

„Noch ist vom Gemeinderat nichts entschieden“, meinte Bürgermeister Georg Guggemos bei der Begrüßung der rund 40 Anwesenden. Danach blickte Gemeinderat Michael Geburek, der den Arbeitskreis Klostergut leitet, auf die letzten Jahre seit dem Abschluss des Erbpachtvertrags mit dem Kloster St. Ottilien, aus dem auch zwei Vertreter in der Mehrzweckhalle weilten, zurück. „Wir haben festgestellt, dass da einiges im Argen liegt“, meinte Geburek nicht wegen des aufgelaufenen Defizits von rund 125 000 Euro. „Wir haben uns bei verschiedenen Fachleuten umgehört, was wir machen können und sind dann zum Schluss gekommen, dass die Gemeinde nicht die Kapazitäten hat, das zu stemmen“, berichtete Geburek von der Idee eines „Unter-Erbpacht-Verhältnisses“, für das die Gemeinde 50 000 Euro verlangt. „Das gibt der Vertrag mit St. Ottilien auch her“, ergänzte Geburek.

Im Anschluss stellte Professor Nikolaus von Kraisenberg als Vertreter vom Verein Klostergut Wessobrunn das Konzept des neu gegründeten Vereins für das historische Ensemble am nördlichen Ortsrand vor. Neben 40 Wohnungen für etwa 100 Menschen sieht es Gemeinschaftseinrichtungen wie einen Hofladen, ein Café und, wenn es die Gemeinde wünscht, auch einen Kindergarten vor. Daneben sollen Künstler und Handwerker wie bisher dort ihre Heimat finden. Geplant ist zudem eine solidarische Landwirtschaft auf den angrenzenden Grünflächen sowie eine eigenständige Energiezentrale. „Wir werden dazu eine gemeinnützige GmbH gründen, vielleicht gibt es irgendwann eine Stiftung“, blickte von Kraisenberg voraus. Für die verschiedenen Einzelteile des etwa 18 Millionen Euro teuren Konzepts, aus dem ein sich finanziell tragendes Projekt ergeben soll, hat der Verein laut dem Professor viele Experten zur Hand, „die alle so etwas schon mal gemacht haben“.

Der zweite Interessent für das Klostergut, die Maro Genossenschaft, fokussiert sich bei seinem Konzept mehr auf die Wohnnutzung, wie Vorstand Martin Okrslar bei seiner Präsentation ausführte. „Wir setzten auf lebende Gemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen“, beschrieb Okrslar die Genossenschaftsidee, die günstigen Wohnraum in ähnlicher Größenordnung wie der Verein im Klostergut schaffen möchte. „Wir wollen aber auch die Kunst erhalten und ausbauen, Feste und Veranstaltungen sollen dort auch weiter stattfinden können“, ergänzte Okrslar, der das Projekt mit circa 44 Wohnungen in zwei Bauabschnitten umsetzen will. Auf 18 bis 24 Millionen Euro bezifferte er die Kosten für die Sanierung, die die Maro zusammen mit einem erfahrenen Planungsbüro, das den Bestand soweit möglich erhalten will, umsetzen möchte. Dafür sind die Genossen auch bereit für die Erbpacht etwas tiefer als der Verein in die Tasche zu greifen. „Die Maro hat 60 000 Euro geboten“, berichtete Guggemos, der bei beiden Konzepten die Ziele der Gemeinde für das Klostergut als erfüllt sieht.



Bei der anschließenden Fragerunde ging es unter anderem darum, inwieweit die Infrastruktur der Gemeinde das Wachstum um 100 Bürger verträgt und um die Zeitschiene. Beide Interessenten rechnen frühestens Anfang 2024 mit dem Baubeginn. Eine aus dem Plenum angeregte Bürgerbeteiligung bei der weiteren Vorgehensweise, die das Vorhaben verzögern würde, bekam eine deutliche Abfuhr. „Der Gemeinderat macht sich seitdem er im Amt ist darüber Gedanken und das zu entscheiden, dafür ist er auch gewählt“, erklärte Guggemos zum Abschluss der Versammlung.

