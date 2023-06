Konzert von FRONTM3N – Kreisbote verlost Gewinnpaket

Die Band FRONTM3N tritt am 11. August in Pöcking auf. Der Kreisbote verlost ein Gewinnpaket. © Privat

Region – FRONTM3N – das ist ein Konzert mit den Sängern der legendären Bands The Hollies, The Sweet und 10 CC. Für den Auftritt am 11. August verlost der Kreisbote ein Gewinnpaket.

FRONTM3N werden wegen ihres Harmoniegesangs in England die britischen Eagles genannt. Neben ihren großen Hits wie „He ain’t heavy, he’s my brother“, „The Air that I breathe“, „Ballroom Blitz“, „Wig-Wam Bam“, „I’m not in love“ und „Dreadlock Holiday“ haben die drei FONTM3N auch ihr ganz neues Studioalbum im Gepäck.



Die Besucher dürfen sich auf einen akustischen und unplugged Konzertabend freuen. Jeder Song erzählt die Geschichte der drei Ausnahmebands, die zu den erfolgreichsten ihrer Zeit zählen, und den musikalischen Erfolgsweg der drei Musiker bis in das Jahr 2023.



Peter Howarth (Hollies), Pete Lincoln (Sweet) und Mick Wilson (10CC) – das sind Vollblutmusiker mit Herz und Seele. Sie stehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam als FRONTM3N auf der Bühne, und begeistern ihr Publikum mit ihren Welterfolgen und auch ihren neuen Songs.



Die britischen Eagles landen am Freitag, 11. August, in Pöcking im BECCULT, Weilheimer Straße 33. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es hier.

Verlosung

Der Kreisbote verlost ein Gewinnpaket. Darin enthalten sind zwei Tickets für den Auftritt am 11. August, die aktuelle CD „Collection“ mit den größten Hits und die DVD „Up Close Live“ mit Einblicken hinter die Bühne. Wer sein Glück versuchen möchte, kann auf das Gewinnspielformular mit dem Stichwort Kultbands ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 4. Juli 2023.

