Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ übt harsche Kritik an Landkreis

Von: Kai Lorenz

Teilen

Hat Sorge um den Standort Schongau: Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ kritisiert Finanz- und Planungspolitik des Landkreises in Bezug auf die Krankenhäuser. © Archiv/Jais

Landkreis – Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ äußert sich besorgt über die finanzielle Situation des Landkreises Weilheim-Schongau. In einer Pressemitteilung wird die Idee eines Zentralklinikums kritisiert. Es besteht die Befürchtung, dass die finanzielle Belastung durch dieses Projekt die prekäre Haushaltslage des Landkreises weiter verschärfen könnte, betont Stefan Konrad, Pressesprecher des Bündnisses. Auslöser war eine Rüge der Regierung von Oberbayern an den Landkreis, in der die angestrengte Haushaltslage angemahnt wurde.

„Der Landkreis wusste also über seine finanzielle Situation sehr genau Bescheid, trotzdem ist ein Gutachter vom Kreistag beauftragt worden, wie eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Landkreis aussehen soll. Dies alles ohne einen Blick auf die Finanzen! Wäre nicht ein Gutachten zu Möglichkeiten für einen Defizitausgleich besser angelegtes Geld gewesen?“, erläutert Konrad.



Er betont, dass das Aktionsbündnis schon wegen der im Mai dieses Jahres erhaltene Rüge der Regierung von Oberbayern erwartet hatte, dass die vorgeschlagene Idee – „Zentralkrankenhaus auf der grünen Wiese“ – nicht finanzierbar sein würde. Diese Befürchtung war einer der Auslöser für das erste erfolgreiche Bürgerbegehren in der Geschichte des Landkreises, das vom Aktionsbündnis initiiert wurde.



Mit Sorge blickt das Bündnis auf die Forderung der Regierung von Oberbayern, die Defizit-Zuschüsse an die Krankenhaus GmbH zu halbieren. Dadurch könnte die Ausgleichsfinanzierung von etwa 20 Millionen Euro für das laufende Haushaltsjahr in Gefahr geraten. „Wir befürchten, dass nunmehr nicht nur der Standort in Schongau akut bedroht ist, sondern auch Weilheim als nicht mehr gesichert angesehen werden kann“, warnt Konrad.



Er stellt die Frage, ob es nicht besser wäre, Schongau wieder zu einem „funktionsfähigen Krankenhaus“ zu machen und Weilheim mit einem Medizinischen Versorgungszentrum auszustatten. Dies könne kosteneffektiver sein und weitere Vorteile bieten.



Konrad weist darauf hin, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises im Jahr 2026 bei ungefähr 763,00 Euro liegen könnte, verglichen mit einem bayernweiten Durchschnitt von 168,00 Euro. „Einen Großteil des katastrophalen Haushaltes lastet die Regierung von Oberbayern der hochdefizitären Krankenhaus GmbH an.“ Von 2013 bis 2022 sind laut Konrad insgesamt rund 133 Millionen Euro in den Erhalt der Krankenhaus GmbH geflossen. Er kritisiert, dass trotz der prekären finanziellen Situation weiterhin an einem teuren Ausbau des Standortes Weilheim festgehalten wird.



„Quo vadis Landkreis Weilheim-Schongau?“, fragt der Sprecher des Aktionsbündnisses abschließend und warnt vor den möglichen Auswirkungen einer steigenden Kreisumlage auf die Gemeinden und deren freiwillige Leistungen, beispielsweise für Sport- und Kulturvereine.



Kritik an Personalpolitik der Krankenhausführung

In einer weiteren Pressemitteilung wirft das Aktionsbündnis der Geschäftsführung des Schongauer Krankenhauses „Angstpolitik“ vor und äußert starke Kritik an deren Personalpolitik. „Endlich wird die Personalpolitik der Geschäftsführung am Schongauer Krankenhaus publik“, so Konrad.



Er kritisiert, dass der Kreistag offensichtlich keine Kenntnis von diesem „skandalösen Gebaren der Führungskräfte“ hatte und stellt die Frage, ob der Vertrag mit Geschäftsführer Thomas Lippmann verlängert worden wäre, wenn diese „Angstpolitik“ dem Aufsichtsrat und Kreisräten schon früher bekannt gewesen wäre. „Unseren Informationen nach haben sich schon vor einiger Zeit Mitarbeiter schriftlich an die Landrätin und den Aufsichtsrat gewandt, um auf Missstände am Standort Schongau hinzuweisen. Wurden diese Informationen an den Kreistag weitergeleitet? Und falls nicht, warum?“, fragt Konrad.



Er wirft der Geschäftsführung vor, der Öffentlichkeit ein falsches Bild zu vermitteln, dass die Mitarbeiter zu 100 Prozent hinter den Maßnahmen der Geschäftsführung stünden. Das Aktionsbündnis ist der Meinung, dass die Umwandlung des Standortes Schongau in ein Medizinisches Versorgungszentrum mit Kurzzeitpflege viele Arbeitsplätze kosten würde und die Geschäftsführung bewusst die Öffentlichkeit und die Belegschaft täuschen wollte.



Das Aktionsbündnis fordert den Kreistag, den Aufsichtsrat und die Landrätin auf, im Interesse der Mitarbeiter und letztlich der Bürger diese Missstände dringend zu beseitigen.