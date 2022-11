Kreisbauerntag in Peißenberg mit Fachvortrag und Ehrungen

Von: Ursula Gallmetzer

Die Landwirtschaftsmeister der Jahrgänge 2019 bis 2022 wurden von Kreisobmann Wolfgang Scholz (vo.re.), seinem Stellvertreter Andreas Oswald (hi.re.), Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher (vo.2.v.li) und ihrer Stellvertreterin Maria Lidl (daneben) geehrt. Die neuen Landwirtschaftsmeister von 2019: Andreas Zach (Wielenbach), Christian Greinwald (Seeshaupt), Nicole Schmitt (Weilheim); von 2020: Julia Geiger (Wielenbach), Ignaz Berchtold (Eberfing), Anton Brunner (Eberfing), Michael Klein (Wildsteig), Michael Niggl (Peiting); von 2021: Christoph Buchner (Huglfing), Toni Frech (Antdorf), Jakob Geiger (Peiting), Bernhard Göbl (Wildsteig), Veronika Scherrer (Oberhausen), Niklas Rößle (Rottenbuch), Leonhard Spatz (Oberhausen), Mathias Steigenberger (Wielenbach), Martina Kergl (Eglfing); von 2022: Florian Hoiß (Seeshaupt), Moritz Lidl (Penzberg). © Gallmetzer

Peißenberg – Gut 90 Bauern trafen sich vor Kurzem im Gasthaus zur Post zum Kreisbauerntag. Dort stand neben einem Fachvortrag auch die Ehrung der frisch gebackenen Meister auf dem Programm.

Strahlende Gesichter gab es bei 19 jungen Menschen am Kreisbauerntag. Die erfolgreichen Meisterschüler wurden feierlich geehrt und erhielten unter tosendem Applaus Urkunden sowie einen Gutschein für eine Jacke mit dem Emblem des Bayerischen Bauernverbands (BBV). „Was hier steht für ein Potenzial, ist ein Aspekt, der uns frohgemut in die Zukunft blicken lässt“, zeigte sich Kreisobmann Wolfgang Scholz stolz über die Leistungen des Bauernnachwuchses und erklärte, dass heuer besonders viele Geehrte anwesend seien, da mehrere Jahrgänge coronabedingt zusammengefasst wurden.

Auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer gratulierte und lobte die Ausbildungsmöglichkeiten des BBV. Er ging auf die Probleme mit der aktuellen Energieversorgung und den Preissteigerungen ein, lobte jedoch die Bauern, wie sie die Krise meistern: „Die Landwirtschaft ist der Fels in der Brandung“, konstatierte er und ergänzte: „Sie produzieren zuverlässig alle Tage des Jahres.“ Dies sei in Anbetracht der politischen Entwicklung nicht selbstverständlich, denn oft werde im Umweltbereich über den Kopf der Landwirtschaft hinweg entschieden.

Der eingeladene Referent Prof. Dr. Peer Ederer, Honorarprofessor an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen und Leiter vom „Global Food and Agribusiness Network“, wandte sich ebenfalls an die frisch gebackenen Meister: „Ich bin überzeugt, dass Sie eine fantastische Berufswahl getroffen haben.“ Dann begann er mit seinem Vortrag zum Thema „Mysterium biogenes Methan“. „Ich befürchte, dass die europäische und vor allem die deutsche Gesellschaft einen riesen Fehler begeht“, leitete er ein. Denn die drastische Reduzierung von Nutztieren sei weder notwendig noch vertretbar. In einem einstündigen Referat erklärte der Professor Zusammenhänge zwischen chemischen Abläufen in der Atmosphäre. Dabei zerschlug er mit verschiedenen statistisch ausgewerteten Faktoren immer wieder die Annahme, dass die Kühe der Grund für den Methananstieg seinen. Die Aussage, Methan sei 28 mal klimarelevanter als CO2, sei lediglich auf ein bestimmtes Rechnungsmodell zurückzuführen. Die Realität stimme mit diesem nicht überein. Tatsächlich sei die Lebensdauer von Methan in der Atmosphäre sehr kurz, da es zum Großteil durch nahezu unendlich vorhandene Hydroxyl-Radikale, einem „Spülmittel der Atmosphäre“, zersetzt werde. Dort, wo hohe Methankonzentrationen messbar seien, gebe es immer auch eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung – beispielsweise durch Erdölförderung, Kohlekraftwerke oder Waldbrände – und die Hydroxyl-Radikale könnten sich nicht ausreichend um beide Stoffe kümmern. In Gegenden mit viel Rinderhaltung ohne Kohlenmonoxidbelastung sei keine Erhöhung der Methanmenge zu erkennen. Das Fazit von Ederer: „Ihre Kühe sind nicht verantwortliche für den Klimawandel.“



„Wir haben jetzt Argumente in den Händen, dass wir nicht die bösen Jungs sind“, dankte Scholz dem Vortragenden. Er ermutigte die Anwesenden, sich dafür einzusetzen, die neu gewonnen Informationen weiterzutragen.



Auch Ederer selbst erklärte sich dazu bereit, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse an geeigneter Stelle zu erläutern, um eine neue Perspektive in die Politik einzubringen: „Es ist ein ganz anderer Ansatz als die herrschende Meinung.“

