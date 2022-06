Kreisbote verlost Karten für Michael Fitz in Weilheim

Musik im Fokus

Weilheim – Der Musiker und Schauspieler Michael Fitz gastiert am Samstag, 23. Juli, im Stadttheater Weilheim. Der Kreisbote verlost Karten.

Jahrelange hat er als Münchener „Tatort“-Kommissar Fans durch den Sonntagabend begleitet, und auch als aktuell ruppiger Traunsteiner Kommissar in der Krimiserie „Die Toten von Salzburg“ bleibt er seiner Rolle treu. Aber, Michael Fitz kann auch ganz anders. Musikalisch hat er einiges zu bieten.



Tiefgründig und feinfühlig widmet er sich seinen Liedertexten aus seinem aktuellen Programm „Da Mo – der Mann“. Ein durchaus abendfüllendes Thema für die Besucher des Stadttheaters Weilheim.



Der Kreisbote verlost zwei Mal zwei Karten für den Auftritt von Fitz am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr im Stadttheater. Wer Tickets gewinnen will, kann bis einschließlich Dienstag, 28. Juni, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Fitz“ ausfüllen und somit an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die Karten an der Abendkasse abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

