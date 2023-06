Kreisjugendring dreht für U18-Wahl mit Kandidaten der Landtagswahl

Von: Bianca Heigl

Studioatmosphäre im Demokratiemobil: Harald Kühn (CSU) stellte sich souverän den Fragen des KJR-Interviewteams. So viel sei verraten: Als vorbildlichen Schüler schätzte er sich nicht ein. © Heigl

Weilheim – Auf einem Zwischenstopp war das Demokratiemobil des Kreisjugendring (KJR) Garmisch-Partenkirchen kürzlich in der Kreisstadt. Hier wurden Kandidaten der Landtagswahl interviewt und Filme davon gemacht, die ab Ende Juli online gehen (www.stimmlos-gap.de). Damit sollen junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich ein Bild von den zur Wahl Stehenden zu machen, um gut informiert an der U18-Wahl teilnehmen zu können.

Das Demokratiemobil ist ein umgebautes Feuerwehrauto, mit dem die Partnerschaft für Demokratie – ein Gemeinschaftsprojekt von Kreisjugendring und der Kommunale Jugendarbeit des Landkreis Garmisch-Partenkirchen – on tour ist. Neben den Drehterminen mit den Kandidaten sind auch Workshops an Schulen geplant, bei denen die Schüler viel über Demokratie und die bevorstehenden Landtagswahlen erfahren. Das Fahrzeug dient dabei auch als mobile Wahlkabine für die U18-Wahl.



In Weilheim holte der KJR Andreas Krahl (Grüne), Dominik Streit (SPD), Susann Enders (FW), Benjamin Nolte (AfD), Harald Kühn (CSU), Greogor Schulze-Hädrich (Tierschutzpartei) und Martin Neuner (Linke) vor die Kamera. Jeder Kandidat musste die gleichen sechs Fragen beantworten, von der persönlichen Qualifikation für ein politisches Amt bis hin zur Berücksichtigung der Interessen junger Menschen im jeweiligen Wahlprogramm. Pro Antwort hatte man jeweils 30 Sekunden Zeit. Danach gab’s zehn Ja/Nein-Fragen, die mit Daumen hoch oder runter beantwortet werden mussten. Ob der Kandidat ein vorbildlicher Schüler war, schon mal einen Baum gepflanzt hat oder gar für den Dexit wäre, waren nur drei davon. Und natürlich durfte die Frage nach der Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre nicht fehlen. „Wir wollen zeigen, dass sich Jugendliche sehr wohl für Politik interessieren, auch wenn das oft bestritten wird“, so der stellvertretende KJR-Vorsitzende Magnus Schwarzensteiner. Beim Halt des Demokratiemobils in Garmisch-Partenkirchen stellten sich dann noch Jakob Koch (Grüne), Florian Streibl (FW), Manuel Tessun (ÖDP), Ingo Hahn (AfD), Tim Sachs (FDP), Benedikt Höchner (SPD), Thomas Holz (CSU), Annika Kubitza (V-Partei) und Sebastian Englich (Linke) den Fragen der Jugend.