Kreisstadt Weilheim könnte neue Stadtbuslinie erhalten

Von: Stephanie Novy

Ein E-Midibus für die neue Linie würde auch schon bereit stehen. © KB-Archivfoto: Vetter

Weilheim – Die Kreisstadt bekommt womöglich eine weitere Stadtbuslinie – probeweise. Es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern, das Angebot auch zu nutzen, damit es von Dauer wird.

Das Fehlen einer Anbindung an den Stadtbus in den Stadtteilen Marnbach und Deutenhausen sowie für Achalaich und den Trifthof sei in der Vergangenheit stark bemängelt worden, berichtete Stadtwerke-Chef Peter Müller in der jüngsten Hauptausschusssitzung. Zudem habe die Gemeinde Polling Interesse an einer Anbindung geäußert und würde sich an den Kosten beteiligen.

Deshalb wolle man nun die Linie 5 probeweise einführen. Eine Haushaltsbefragung hält Müller nicht für sinnvoll. Er nennt die Unterschriftenaktion Anfang des Jahres für eine Haltestelle am Unterhausener Kindergarten als Beispiel: „110 Unterschriften waren es damals.“ In einem Zeitraum von 14 Tagen seien aber nur zehn Einstiege und elf Ausstiege verzeichnet worden.



Deshalb soll es diesmal gleich in den Probebetrieb gehen, um zu sehen, ob sich die neue Linie wirklich rentiert. Folgender Umlauf wäre laut dem Stadtwerke-Chef denkbar:



• Bahnhof – Achalaich – Trifthof – Achalaich – Bahnhof

• Bahnhof – Deutenhausen – Marnbach – Deutenhausen – Bahnhof



• Bahnhof – Achalaich – Polling – Achalaich – Bahnhof



• Bahnhof – Berufsschule – Bahnhof



Werktags könnten die Strecken jeweils sieben Mal gefahren werden, am Wochenende und an Feiertagen je sechs Mal. Müller sprach auch davon, dass der Bus eine noch bestehende zeitliche Lücke auf der Verbindung Bahnhof – Unterer Graben füllen könnte.



Startschuss für den Probebetrieb wäre am 1. Oktober dieses Jahres. Bis zum 31. März 2023 soll er andauern, wobei im Januar eine Zwischenbilanz gezogen würde. Kosten entstehen für die Stadt als Aufgabenträger übrigens nicht. Müller sprach das SWAP-Geschäft „Treibhausgasquotenhandel“ an. Die Stadtwerke werden hier laut Müller pro Jahr 63 000 Euro an Einnahmen verzeichnen. Das Geld ist noch nicht anderweitig eingeplant, da diese Regelung erst Ende Dezember vergangenen Jahres eingeführt wurde. Damit lassen sich die Kosten für den Probebetrieb decken.



Ein Bus für die neue Linie steht auch schon bereit. Die Stadtwerke haben noch einen weiteren E-Midibus, der eingesetzt werden kann. Als Ersatz für alle Linien stehe dann bei Bedarf ein dieselbetriebenes Fahrzeug zur Verfügung.



Im Hauptausschuss kam der Plan mit einer Probelinie 5 gut an. Einstimmig gab das Gremium Grünes Licht. Jetzt muss nur noch der Stadtrat zustimmen und dann kann es im Oktober losgehen. Vorab wollen die Stadtwerke aber noch die Werbetrommel rühren. Denn wenn niemand einsteigt und das Angebot nutzt, wird es bei einem Probelauf bleiben. Von Ausschussmitglied Dr. Roland Bosch (ÖDP) wurde deshalb auch angeregt, dass die Weilheimer Agenda 21 und die Klimaschutzmanagerin der Stadt sich beteiligen, um die Menschen im Vorfeld auf das neue Angebot aufmerksam zu machen.

