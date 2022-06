Kreistag votiert für zwei Einfachturnhallen am Gymnasium Weilheim

Von: Bernhard Jepsen

Die 2+1-Lösung mit einer Doppel- und einer Einfachturnhalle ist mit dieser Entscheidung vom Tisch. © Reindl

Landkreis – Zähneknirschend, aber letztlich doch mit einer breiten Mehrheit (32:18-Stimmen) hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung das Votum des Kreisausschusses bestätigt, sich bezüglich der Turnhallenfrage am Gymnasium Weilheim auf die 1+1-Variante mit zwei übereinanderliegenden Halleneinheiten am Standort der beiden alten Südbau-Turnhallen zu fokussieren. Die einst als „Leuchtturmprojekt“ gepriesene 2+1-Lösung mit einer Doppel- und einer Einfachturnhalle ist damit vom Tisch.

Es war eine durchaus emotionale und vor allem sehr lange Debatte im Kreistag. Fast zwei Stunden rangen die Mandatsträger um die vermeintlich beste Lösung in puncto „Turnhallenbau“. Die Rahmenbedingungen für so ein millionenschweres Projekt könnten angesichts von massiven Preissteigerungen in der Baubranche kaum schlechter sein. „Es ist so schwierig, wie noch nie“, erklärte Florian Steinbach, Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung am Landratsamt, bei der Einführung in den Sachverhalt. Die drei noch übrig gebliebenen Varianten titulierte Steinbach mit „Augen zu und durch“ (2+1), als „kleinere Variante“ (1+1) und als „Lösung, von der ich ausdrücklich abraten würde“ (Sanierung der alten Halleneinheiten). Steinbach machte keinen Hehl aus der favorisierten Variante des Landratsamts. 1+1 würde nach aktuellem Stand Kosten von „nur“ acht Millionen Euro verursachen, während 2+1 mit knapp 16 Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Staatliche Zuschüsse gibt es natürlich auch – „ohne die geht gar nix“, betonte Norbert Merk. Allerdings kritisierte der Kreiskämmerer, dass das Niveau der Zuschüsse hinter den Baukostensteigerungen hinterherhinken würde. Soll heißen: Eine höhere Baukostensumme erhöht auch die nicht abgedeckte Zuschusslücke. Aus Sicht der Kreisverwaltung also noch ein Argument für die kleinere 1+1-Lösung. Worauf Merk zudem unabhängig von der Variante ausdrücklich hinwies: Die Planungen für die Turnhallen am Gymnasium seien nur ein erster „Zwischenschritt“. Um den Bedarf langfristig zu decken, brauche es eine weitere Dreifachturnhalle – so oder so.

In der Diskussion kristallisierten sich schnell die Lager heraus. Die Fraktion der Grünen argumentierte bis auf Karl-Heinz Grehl vehement für die 2+1-Lösung. Hans Schütz bezeichnete die Planung unter anderem aufgrund der Solarpanelen an den Außenwänden als „Leuchtturmprojekt für die Energiewende“. Ein Verzicht auf 2+1 hätte „fatale Auswirkungen auf den Schul- und Breitensport“. Brigitte Gronau sprach bezüglich der Kostenkalkulation von einer „Milchmädchenrechnung“: Man bekomme bei 2+1 schließlich drei Turnhallen und bei 1+1 lediglich zwei. Der Argumentation folgte heftiger Widerspruch vom Kreiskämmerer. Man habe vonseiten des Landratsamts sehr wohl „seriös“ gerechnet. Die baulichen Eingriffe in den Untergrund seien bei 2+1 wesentlich intensiver und aufwendiger als bei 1+1. Vergleiche man die beiden Varianten und breche man sie auf die Halleneinheiten herunter, bliebe immer noch ein Kostendelta von drei Millionen Euro übrig. Ergo: 1+1 sei unter dem Strich einfach die günstigere Variante.



Die Kostenfrage war es auch, warum unter anderem ein Großteil der CSU, die FDP, die SPD, die Freien Wähler und die AfD der Linie der Kreisverwaltung folgten. Markus Bader (SPD) räumte zwar ein, dass es sich bezüglich der 1+1-Variante um „keine Idealentscheidung“ handeln würde: „Aber wir haben schwierige Zeiten, in denen wir kleinere Brötchen backen müssen.“ Ähnlich äußerte sich auch Stefan Zirngibl (CSU): Die 2+1-Lösung sei im Kreishaushalt überhaupt nicht abgebildet. Inklusive Baukostensteigerungen würde man letztlich über vier bis fünf Millionen Euro an Mehrkosten sprechen. „So geht das nicht“, erklärte Zirngibl. Und in Richtung der Grünen kritisierte der ehemalige Kreishandwerksmeister, dass Extrawünsche bei den Planungen die 2+1-Variante zeitlich in die Länge gezogen hätten.



Die Kostenfrage war auch das Hauptargument von ÖDP/Unabhängige, allerdings kam die Fraktionsgemeinschaft zu einer anderen Schlussfolgerung. „Wir könnten ja auch mal ganz sparsam sein“, erklärte Markus Kunzendorf. „Es gibt nichts nachhaltigeres als Sanierungen.“ Susann Enders (Freie Wähler) plädierte indes für 1+1. Vom Kreiskämmerer wollte die Landtagsabgeordnete allerdings wissen, ob die Schulaufsicht der 1+1-Variante auch tatsächlich zustimmen würde, weil ja damit immer noch eine Unterversorgung bestehen würde. Merks Antwort fiel nicht wirklich konkret aus – allerdings: Wenn man an einer weiterführenden Lösung mit einer Dreifachturnhalle arbeiten würde, so der Finanzchef, „dann gehe ich von einer Genehmigung durch die Schulaufsicht aus“.



Nach einer zehnminütigen Sitzungsunterbrechung, in der sich die Fraktionen intern berieten, erfolgte schließlich das Votum für 1+1. Parallel dazu wurde die Kreisverwaltung damit beauftragt, in die Planungen für den Bau einer weiteren Dreifachturnhalle einzusteigen. Die könnte am jetzigen Standort des Hallenbads entstehen (wir berichteten).

„Ist das Politik für die Zukunft?“ Es half am Ende alles nichts: Am Vorabend zur Kreistagssitzung hatte sich eine Initiative von Eltern am Gymnasium Weilheim noch im Rahmen eines schriftlichen Appells an die Mitglieder des Kreistags gewandt. Eine Passage lautete: „Hier geht es nicht um Zahlen, es geht um die Zukunft unserer Kinder! Wollen Sie tatsächlich mit Ihrer Stimme im Kreistag dafür verantwortlich sein, dass für viel Geld zwei Hallen gebaut werden, die für den regulären Schulsport nicht ausreichen? Ist das Politik für die Zukunft? Ganz platt gerechnet: Die dritte Halle wird gebraucht und ist in der 2+1-Lösung mit ihren zusätzlichen Vorteilen und den mittlerweile nachgeplanten ökologischen Vorteilen ein zukunftsweisendes Projekt.“

In der Kreistagssitzung versuchte auch Rektorin Andrea Martin das Gremium von der 2+1-Lösung zu überzeugen. Es gehe schließlich um eine „ordnungsgemäße Erfüllung des Sport-Stundenplans“. In der Unterstufe würden Pflichtstunden ausfallen, für das Training von Schulmannschaften habe man gar keine Kapazitäten frei und Tischtennis werde in der Aula gespielt. „Wir arbeiten seit 20 Jahren nur mit Hilfskonstrukten“, monierte Martin. Die 2+1-Variante sei deshalb „unbedingt notwendig“. „Die Schulaufsicht kommt übrigens zu dem gleichen Ergebnis“, erklärte die Schulleiterin. Doch der Kreisrat entschied anders.

