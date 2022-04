Bilanz der EVA Abfallentsorgung im Kreistag

Auch über das Thema Mülltrennung wurde gesprochen und darüber, wie fatal beispielsweise Plastikrückstände im Biomüll sind. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Pixavril

Peißenberg – Die aktuellen Entwicklungen in der Welt spiegeln sich auch bei der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft GmbH (EVA) wider. Wie die Lage dort momentan aussieht, darüber referierte Geschäftsführer Holger Poczka zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung in der Tiefstollenhalle.

Es ist beeindruckend, um welche Mengen an Müll sich die EVA jedes Jahr kümmert. 74 267 Tonnen waren es im vergangenen Jahr. Nachdem in den Vorjahren ein Anstieg zu erkennen war, stagnierte die Menge an Abfall von 2020 auf 2021.

Den Anstieg der Vorjahre begründete Poczka teilweise durch die „Wertstoffhöfe als tragende Säule“. Da viele von ihnen inzwischen sehr komfortabel anzufahren seien, „modern, groß und mit ebenerdiger Anlieferung“, kämen die Menschen gerne. „Es gibt nicht unbedingt mehr Abfall, sondern es wird viel angeliefert, was sonst im Speicher bleiben würde.“ Gerade durch die Pandemie hätten viele Zeit zum Entrümpeln gehabt. Knapp 8 000 Tonnen Altholz und andere Stoffe zur energetischen Verwertung verdeutlichen dies. Eine Straßensammlung von Sperrmüll, wie einige Kreisräte sie gefordert hatten, schließt Poczka derzeit aus. Der Sperrmüll, der in Erbenschwang ankommt, soll jedoch noch besser getrennt und wiederverwertet werden: „Das Thema werden wir verstärkt angehen.“



Ebenso das Thema Müllvermeidung und richtige Mülltrennung. „Es sind Kampagnen zur Aufklärung geplant“, kündigte der EVA-Geschäftsführer an, dem dies eine Herzensangelegenheit sei. Beispielsweise soll darin deutlich gemacht werden, wie fatal Plastikrückstände im Biomüll und im Grüngut sind. Denn die organischen Abfälle werden zur Energieverwendung und zur Herstellung von mineralischem Dünger verwendet. Kunststoffe sind hierbei hinderlich. „Momentan kann man zwar derzeit kein Geld damit verdienen, aber es ist ein Stoff, der immer interessanter wird“, warf Poczka einen Blick auf die weltpolitische Lage. Denn auch der Krieg und die Preissteigerung beim Gas seien erkennbar. „Wir haben Angst, dass wir gar kein Gas mehr bekommen“, gestand der EVA-Chef. Das sei aber für die Behandlung der Abgase in der Anlage dringend nötig, genauso wie Schwefelsäure, deren Preis im letzten Jahr explodiert ist.

Erfreulich sei, dass rund 60 Prozent des benötigten Stroms in der EVA-Zentrale dort selbst produziert werden. „Das Ziel ist, alles zu tun, um energieunabhängig zu werden.“ Positiv wirke sich auch der stark gestiegene Papierpreis aus. Ein Problem seien jedoch die vielen bei den Sammlungen enthaltenen Kartons, die durch den verstärkten Internethandel immer mehr würden. Auch wenn derzeit die Erhöhung der Müllgebühr nicht nötig sei, könne sie für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Trotz einiger Widrigkeiten wird in den nächsten Jahren bei der EVA investiert. Die Fläche der Deponie wird um 21 Prozent erweitert. „Wir haben die glückliche Situation, dass wir ausbauen können“, berichtete Poczka von Platzproblemen bei Deponien in anderen Landkreisen, die sogar schon regelmäßig in Erbenschwang anfragen, ob sie Müll anliefern dürfen. Wann die neue Deponie ausgelastet sein wird, wollte Manuel Neulinger (Grüne) wissen. Etwa 2060 sei dies der Fall, so die Antwort. Parteikollege Thomas Elste interessierte, ob es sinnvoll wäre, die alte Deponie nochmals umzugraben und nach modernen Kriterien nach Verwertbarem zu suchen. „Das ist schwierig, da man nicht weiß, was genau abgelagert wurde“, erläuterte Poczka. Die Rückgewinnung von Wertstoffen sei außerdem sehr aufwändig und teuer. Ohnehin seien die neueren Abschnitte der Deponie ausgeschöpft: „Da ist alles rausgeholt, was verwertbar ist.“



Eine weitere große Ausgabe wird 2022 und 2023 ein neues Lager mit Unterstellplatz für Fahrzeuge sein, das aufgrund der geforderten Brandschutzmaßnahmen 1,2 Millionen Euro kosten soll. Die Anlage eines Wertstoffhofs in Sindelsdorf schlägt mit 825 000 Euro zu Buche; hinzu kommt der Grunderwerb. Bis Ende des Jahres, so die Hoffnung, soll gebaut werden. Auch Ersatzfahrzeuge für den Fuhrpark sind teuer und machen rund eine Million Euro aus. Zusätzlich sind über 700 000 Euro nötig, um Kaputtes zu erneuern und instand zu halten.

