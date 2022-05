Kreistag Weilheim-Schongau: Turnhallen-Problematik geht weiter

Von: Stephanie Novy

Nichts genaues weiß man momentan, wenn es um die Planungen zur Turnhalle am Gymnasium geht. Anfang Juni will der Kreistag aber eine finale Entscheidung treffen. © Novy

Weilheim – Im Kreistag ging es mal wieder um die Turnhalle am Gymnasium. Eine wirklich zufriedenstellende Lösung ist aber immer noch nicht in Sicht.

Den Überblick bei den Planungen zum Turnhallen-Neubau zu behalten, ist gar nicht so einfach. Immer wieder wird im Kreistag und Kreisausschuss diskutiert. Aber selten kommt etwas dabei heraus, das langfristig Bestand hat. Nach der letzten Weilheimer Stadtratssitzung gibt es wieder neue Entwicklungen. Hatte der Kreisausschuss ursprünglich mit der Idee geliebäugelt, das Hallenbad abzureißen und dort eine Dreifachturnhalle zu errichten, kann diese Möglichkeit nun nicht umgesetzt werden. Wie berichtet, soll das Hallenbad weiterbetrieben werden. Weilheims Bürgermeister Markus Loth (BfL) erklärte im Kreistag nochmals, dass Stadt und Landkreis sich die Kosten weiterhin teilen werden, solange, bis das Bad zu marode für eine Weiternutzung ist. In vier bis fünf Jahren wird das wohl der Fall sein, schätzt Loth. Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) brachte es dann auf den Punkt mit den Worten: „Es ist keine Option das Hallenbad zu schließen, um eine Turnhalle zu bauen.“ Das heißt dann wohl Dreifachturnhalle adé. Zumal die Stadt auch das Maibaum-Gelände nicht für eine Bebauung zur Verfügung stellen möchte. Doch was nun? „Wir müssen endlich in die Puschen kommen“, forderte Hans Schütz (Grüne). Konkret wollte er erreichen, dass die Pläne zur 2+1-Lösung nun doch umgesetzt werden. Eigentlich wurden die ja vor wenigen Wochen durch den Kreisausschuss gestoppt (wir berichteten). Der Grund waren die explodierenden Kosten, da die staatliche Förderung weggefallen ist. Schütz sieht das aber offenbar anders. Für ihn sei 2+1 „langfristig das günstigste Modell“. Denn die Kosten für den Bau würden immer weiter steigen. Zudem müsse man daran denken, dass die geplante Solar-Fassade ja auch Geld einbringen würde.

Ob die Planungen für eine 2+1-Lösung nun doch wieder aufgenommen werden, wird am kommenden Montag im Kreisausschuss weiter diskutiert. Die hohen Kosten und der Förderstopp lassen aber wenig Hoffnung, dass diese Möglichkeit allzu viele Befürworter finden wird.

Die zweite Variante wäre eine Sanierung des Bestands. Aber auch das wurde in vorangegangenen Sitzungen bereits kritisch gesehen. Für Breiten- und Vereinssport wäre die jetzige Turnhalle nämlich auch nach einer Sanierung schlicht zu klein. Bleibt noch Option Nummer drei. Diese wurde neu aufgeworfen. Die Idee ist, die alte Turnhalle abzureißen und zwei neue Hallen übereinander zu bauen.



In der nächsten Kreisausschusssitzung wäre es von Vorteil, wenn die Räte auf einen Nenner kommen. Denn in der Sitzung am 3. Juni will der Kreistag endgültig über die Turnhalle abstimmen.

