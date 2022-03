Kreistagssitzung in Peißenberg: Debatte um Zentralklinikum

Von: Ursula Gallmetzer

Erneut wurde über das Thema Zentralklinikum diskutiert. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Pixelery.com

Peißenberg – Im Rahmen der Debatte um die Haushaltssatzung des Landkreises war in der jüngsten Kreistagssitzung vor allem ein Thema immer wieder im Gespräch: Wie geht es mit den Krankenhäusern weiter und wie soll in deren Zukunft investiert werden.

Jahr für Jahr investiert der Landkreis hohe Summen, um die Krankenhaus GmbH zu bezuschussen. Rund zehn Millionen Euro sind pro Jahr im Kreishaushalt eingeplant. Im letzten Jahr waren es durch die Unwegsamkeiten der Pandemie sogar 13,5 Millionen Euro.

„Wenn wir das nicht hätten, hätten wir keine Probleme“, kritisierte Karl-Heinz Grehl (Grüne) nicht den Landkreis, sondern die Landespolitik. „Wir haben alles getan, was wir können. Es hakt am Krankenhaus-Privatplan der Landesregierung.“ Wird also nun ein Zentralkrankenhaus gebaut, um die prekäre Finanzsituation zu verbessern? Darüber wird im Kreistag schon lange diskutiert. Hans Schütz (Grüne) glaubt, bereits Faktoren im aktuellen Haushaltsplan zu erkennen, die auf den Bau eines Zentralkrankenhauses hindeuten könnten: „Es scheint, als hätte der Kreistag das Kreiskrankenhaus schon beschlossen. Das stimmt nicht!“ Mit einer Klinik im „Bermudadreieck“ zwischen Polling, Weilheim und Peißenberg sei er nicht einverstanden. „Ein Zentralkrankenhaus an einem neuen Standort halte ich für nicht finanzierbar.“ Ebenso wenig zufrieden sei er damit, dass das Krankenhaus in Schongau zu einem ambulanten Medizinischen Versorgungszentrum ausgebaut werden könnte. „Das ist nur ein Kompensationszuckerl und für mich eine Totgeburt.“ Denn, so erläuterte Schütz, die kassenärztlichen Zulassungen in Schongau seien derzeit ausgereizt. Die Ärzte müssten also aus anderen Praxen umziehen in das Krankenhaus.



„Wir lehnen den Neubau auf der grünen Wiese ab“, gab Markus Kunzendorf (ÖDP) bei dieser Variante den massiven Flächenfraß und die hohen Gesamtausgaben zu bedenken. „Ich bin für zwei Standorte“, hielt auch Friedrich Zeller (SPD) nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg. Für den Fall, dass es doch auf ein Krankenhaus hinausläuft, hat er einen eindeutigen Plan: „Schongau wird sich um den Standort des Zentralklinikums bewerben.“ Weiter kritisierte der ehemalige Landrat: „Wir haben am 26. November eine Grundsatzentscheidung getroffen, ohne zu wissen, wie sie sich auswirkt.“ Dem stimmte Markus Bader (SPD) zu: „Der Weg zum Entscheidungsprozess war der falsche“, monierte er und gestand: „Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir beschlossen haben.“



Andrea Jochner-Weiß (CSU) versuchte, zu erklären: „Wir haben bei Klaus Holetschek nur angefragt (wir berichteten).“ Weiter erläuterte die Landrätin, was sie mit dem Minister besprochen hat: „Dass wir uns auf den Weg machen dürfen.“ Das Ministerium habe dem Landratsamt nun Hausaufgaben aufgegeben. Beispielsweise sollen verschiedene Standorte vorgeschlagen werden, damit diese geprüft werden können. „Über einen tatsächlichen Standort reden wir erst, wenn die finanziellen Grundlagen feststehen und eine Entscheidung steht“, wollte sie in die Debatte um einen möglichen Ort für ein Krankenhaus erst gar nicht einsteigen. Und dies sei noch lange nicht der Fall: „Es wurde noch keine einzige Zahl genannt.“ Eins steht für die Landrätin aber auf jeden Fall fest, egal wie es weiter geht: „Das Krankenhaus muss in kommunaler Hand bleiben.“

