Krippenbaukurs in Weilheim: Jedes Werk ein Einzelstück

Von: Mihriban Dincel

Konzentriert arbeiten Denise und Andreas Schwinghammer an ihrer Krippe. © Dincel

Weilheim – Ob im orientalischen oder heimatlichen Stil, ob Laternen- oder Kastenkrippe: Beim diesjährigen Krippenbaukurs des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim entstehen wieder ganz individuelle Werke.

Nach zweijähriger Corona-Pause konnte der beliebte Kurs, der bereits seit 2012 angeboten wird, heuer wieder stattfinden. Los ging es Mitte September und gewerkelt wird bis kurz vor dem ersten Advent. Die diesjährigen Teilnehmenden, zwei Ehepaare und drei Einzelpersonen, bauen an insgesamt fünf Krippen. Dabei gleicht keine der anderen.

Der Kurs wird von vier Mitgliedern des Vereins betreut. Unter ihnen der ITler Eckhard Bahle. Er baut seit 25 Jahren selbst Krippen, hat in Österreich eine Ausbildung zum Krippenbauer absolviert und gibt sein Wissen nun an die Teilnehmer weiter. Vor dem eigentlichen Kurs gab es bereits im Juli eine Vorbesprechung. Bei dieser konnten die Kursteilnehmer ihre Wünsche und Vorstellungen äußern. Auch erhielten die Krippenbauer zuvor eine Mappe, die Bilder von Beispielkrippen als Inspiration sowie eine Maßstabtabelle enthielt. Denn die Größe der einzelnen Krippenelemente muss letztlich mit den Figuren harmonieren. Zehn Zentimeter große Figuren seien laut Bahle üblich. Ein Ehepaar entschied sich jedoch für 30 Zentimeter große Figuren, wodurch auch die Krippenelemente größer sein müssen.



Rund 90 Stunden Arbeit stecken in einer Krippe. „Gearbeitet wird überwiegend mit Holz, Styrodur und Krippenmörtel,“ erklärt Bahle. Und auch die entsprechende Beleuchtung mit LEDs kann installiert werden. Wichtig sei es, beim Krippenbau nicht zu perfektionistisch zu sein. Denn nur dann wirken sie „natürlich und rustikal“, so Bahle. Das sei aber für einige gar nicht so einfach. Daher wird viel Wert auf Pausen gelegt. In diesen gibt es Kuchen und ab und zu ein „Gloriawasser“. „Gloria“ ist dabei das traditionelle Wort der Krippler beim Anstoßen. Dadurch soll das Bauen etwas lockerer ablaufen.



Ein Teilnehmerpaar sind Andreas und Denise Schwinghammer aus Weilheim. Sie haben sich für eine orientalische Krippe entschieden. Nachdem ihre alte Krippe kaputt gegangen ist, muss eine neue her. Vom Angebot des Vereins, seine Krippe im ganz eigenen Stil bauen zu können, waren beide sofort angetan und haben sich für den Kurs angemeldet. „Man kann solche Krippen einfach nicht kaufen,“ erklärt Andreas Schwinghammer. Besonders herausfordernd seien für beide die Techniken beim Krippenbau, die für die unterschiedlichen Häuser genutzt werden. Ab und zu ginge auch mal etwas schief. „Aber Schritt für Schritt kommt man letztlich ans Ziel,“ ist sich das Paar einig.



Anmeldungen für den Krippenbaukurs im nächsten Jahr sind bereits möglich per E-Mail an krippen@hut-weilheim.de.

