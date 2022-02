Eva Keller-Stoy und Thomas Stoy: Ein konträres Künstlerpaar

Von: Ursula Gallmetzer

Die abstrakte Kunst ist die Leidenschaft von Eva Keller-Stoy. Ihr Ehemann, der Künstler Thomas Stoy, findet die Ruhe zum Malen in seinem Atelier im Keller seines Hauses. © Gallmetzer

Wielenbach – „Ich male, seit ich einen Stift halten kann“, sagt Thomas Stoy, als er lässig auf einem Hocker vor seinem heimischen Fotostudio sitzt. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Fotograf ist er seit vielen Jahren erfolgreich. Seine Frau Eva Keller-Stoy widmet sich ebenfalls der Malerei.

„In der Schule hatte ich in Kunst oft schlechte Noten“, erinnert sich Thomas Stoy an den Unterricht als Jugendlicher. „Nur, weil ich mich dem Lehrer nicht gebeugt habe.“ Dennoch malte und zeichnete er, wann immer es ging. Auch eine Kunstschule war im Gespräch. Der junge Mann wollte jedoch lieber in die Fußstapfen seines Vaters und Opas treten und Pilot werden. Dieser Karrieresprung gelang ihm. Er studierte in den USA und flog viele Jahrzehnte um die ganze Welt. Dabei fand er den Weg zur Fotografie, da er die flüchtigen Momente auf seinen Reisen so schneller einfangen konnte als mit Stift und Papier.

Heute bleibt Thomas Stoy lieber zu Hause in Wielenbach. Dort findet der Rentner die Ruhe für die Kunst. Sein Atelier ist im Keller. „Wegen dem Geruch der Ölfarben“, erklärt er. Seine Werke sind ganz unterschiedlich. Eine Zeit lang bevorzugte er Kreide, Kohle und Rötel, dann Pastellfarben, derzeit verarbeitet er meist Ölfarben. Mal entstehen riesige Landschaften, dann wieder emotionale Porträts, ein anderes Mal lustige Karikaturen und seit einer Weile auch immer wieder rührende Bildchen für die kleine Enkelin. Festlegen möchte der Künstler sich nicht auf ein Genre. Auch ungewöhnliche Aufträge wie die Gestaltung eines Passagierflugzeugs hat er schon angenommen. Nur abstrakte Kunst liegt ihm nicht: „Für mich muss etwas zu erkennen sein.“



Beigebracht hat Thomas Stoy sich fast alles autodidaktisch. „Das ist reine Übungssache“, sagt er. Am liebsten ist es ihm, wenn schnell Fortschritte erkennbar sind: „Zum Warten bin ich einfach zu ungeduldig.“ Einen Plan hat er dabei immer im Kopf und wenn er nicht weiter weiß, kommt seine Frau dazu, um zu loben, zu kritisieren oder neue Ideen zu liefern.



Denn Eva Keller-Stoy hat es ihrem Mann vor rund 15 Jahren gleichgetan: „Durch die Malerei habe ich zu mir gefunden“, sagt sie an ihrem Werktisch, den Leinwände, Pinsel und Farben umrahmen. „Sie nimmt mir den Alltag raus.“ Ihr Atelier liegt im Erdgeschoss mit Blick auf den liebevoll gestalteten Garten – im gleichen Raum wie das Fotostudio ihres Mannes. Am liebsten benutzt die Wielenbacherin Acrylfarben, Tusche und manchmal auch außergewöhnliche Materialien wie Gesteinsmehle.



Dabei geht sie ganz anders vor als ihr Mann – hat zu Beginn keinen festen Plan. „Das kommt alles aus dem Bauch.“ Und so ist es von ihrer momentanen Stimmung abhängig, was auf der Leinwand landet. „Während dem Produzieren entsteht das Bild.“ Zeit ist Eva Keller-Stoy dabei nicht wichtig. „Manchmal hängt ein Bild ein viertel Jahr, dann ändere ich noch etwas und plötzlich wird es für mich stimmig“, gibt sie Einblicke in den Entstehungsprozess ihrer Bilder.



„Es ist gut, dass wir so konträr sind“, findet sie. Und das lässt sich auch in ihrem Haus erkennen, in dem an fast allen Wänden Fotografien, gerahmte Zeichnungen, Wandbilder und Leinwände mit ganz unterschiedlichen Motiven zu finden sind. Ein ganz privates Museum mit der künstlerischen Lebensgeschichte zweier Menschen, die hoffentlich auch bald wieder der Öffentlichkeit bei Ausstellungen ihre Werke präsentieren können.

