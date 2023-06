Kultusmister Piazolo zeichnet Weilheimer Schülerin Hannah Misgeld aus

Große Ehre: Kultusminister Michael Piazolo und Hannah Misgeld und die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Eva Gottstein. © Foto: Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Weilheim/München – Schülerin Hannah Misgeld aus der 11d des Gymnasiums Weilheim ist von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Sie hat sich durch ihre Tätigkeit als Mitglied der Schülermitverantwortung und des Schulsanitätsdienstes sowie als Jugendleiterin beim Jugendrotkreuz und der Evangelischen Jugend hervorgetan. Die Auszeichnung erhielt die Weilheimer Gymnasiastin vergangene Woche in die Münchner Residenz.

Insgesamt wurden rund 235 Schüler aller Schularten und aus allen sieben Regierungsbezirken von Kultusminister Piazolo stellvertretend für alle Schüler, die im Freistaat ehrenamtlich tätig sind, für ihr herausragendes schulisches Engagement ausgezeichnet. „Es fasziniert mich immer wieder, wie vielfältig unsere bayerischen Schülerinnen und Schüler aktiv auch ehrenamtlich tätig sind. Ob als Lerntutor, in der Umweltgruppe, im Schulsanitätsdienst, als Schülerlotse, Mediencoach oder beim Schulradio: Meine große Anerkennung vor so einem Einsatz – und das noch nebenbei zum eigentlichen Schulalltag!“



Gerichtet an die anwesenden Schülerinnen und Schüler sagte Piazolo: „Ihr alle seid leuchtende Vorbilder und ihr seid heute auch Stellvertreter für die vielen anderen jungen Menschen in Bayern, die sich ehrenamtlich an ihren Schulen einbringen. Daher geht mein großer Dank an alle bayerischen Schülerinnen und Schüler und auch an alle betreuenden Lehrkräfte, die durch ihr zusätzliches Engagement Schule so besonders machen!“



„Unsere Schule ist stolz und schätzt sich glücklich, derart engagierte Schülerinnen und Schüler in unseren Reihen zu wissen“, betonte Marcus Schiefer, Mitarbeiter der Schulleitung des Gymnasiums Weilheim.