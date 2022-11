Kunden haben ihre Lieblingsverkäuferinnen in Weilheim gewählt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Bei der Vergabe der Preise beim Kreisboten v. li.: Helmut Ernst, Lisa Feyrer, Katharina Dubgorn und Elke Böhme zusammen mit Jutta Liebmann. © Wiethaler

Weilheim – Knapp zwei Monate ist es her, dass das städtische Amt für Standortförderung, Kultur & Tourismus zusammen mit dem Kreisboten Weilheim den Lieblingsverkäufer beziehungsweise die Lieblingsverkäuferin der Bürger in Weilheim gesucht hat.

Nun erhielten die drei Gewinnerinnen ihre Preise und erfuhren von ihrem guten Abschneiden. Insgesamt hätten bei der Aktion 238 Bürger ihre Stimme abgegeben, berichtete Jutta Liebmann, Leitung des Amtes für Standortförderung, Kultur & Tourismus. Genannt wurden dabei 88 Mitarbeitende von 53 unterschiedlichen Betrieben.

Über die meisten Stimmen durfte sich Katharina Dubgorn von Echter Mode freuen, die als Preis zwei VIP-Karten für das Weilheimer Zaubertheater „Verschmittst“ erhielt. Platz zwei und damit auch ein Einkaufsgutschein von Daller Tracht Weilheim ging an Elke Böhme vom Reisebüro Simader. Den dritten Platz besetzte Lisa Feyrer vom Kaufhaus Rid, die einen Gutschein für den Pöltner Hof überreicht bekam. Hier war die Freude besonders groß, da sich Feyrer noch in der Ausbildung befindet. Lob für die Leistung der Gewinnerinnen gab es auch von Verlagsleiter Helmut Ernst, der sich über den Erfolg der Aktion freute. Die drei konnten sich unter geschätzten 1 200 Verkäuferinnen und Verkäufern durchsetzen, die in Weilheim tätig sind. Von den Kunden vorgeschlagen wurden Mitarbeitende aus ganz verschiedenen Branchen – vom Wochenmarkt über Arztpraxen, Supermärkte und Gastronomiebetriebe – und sogar aus Geschäften, die gar keine Teilnahmezettel ausliegen hatten, so Liebmann. Wer seine Lieblingsverkäuferin oder seinen Lieblingsverkäufer nennen wollte, konnte das per Flyer oder online tun. Hintergrund der Aktion war laut Liebmann, den Verkäuferinnen und Verkäufern ein „Danke“ auszurichten. Gerade in der Pandemie hätten sie Großes geleistet und sich dabei ihre gute Laune erhalten.



Die Idee für die Aktion entstand bei einem Gespräch zwischen Weilheims Zweiter Bürgermeisterin Angelika Flock und Kreisboten-Mitarbeiter Richard Hartmann. Weiterentwickelt wurde sie mit Unterstützung vom Amt für Standortförderung, Kultur & Tourismus. Wie Flock sagte, habe die Aktion erneut gezeigt, welches tolle Service-Angebot in der Kreisstadt vorhanden sei. „Darauf können wir alle stolz sein.“

