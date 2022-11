Kunstausstellung im Treppenhaus des Hospiz in Polling

Bei der Vernissage: Maler Prof. Wieland Hölzel mit Ehefrau Doris (Mitte) und Thomas Dorsch, Bürgermeister von Hohenpeißenberg und stellvertretender Vorsitzender des Hospizvereins (li.), der einführende Worte zur Ausstellung sprach. © Hospizverein

Polling – Wer im Kloster Polling das Treppenhaus zum Hospiz betritt, taucht derzeit in das Motto „Natur und Seele“ ein. Besucher sehen sich schneebedeckten Bergen und der Seiseralm ebenso gegenüber wie dem ruhigen Hopfensee, sattgrünen Wiesen, einer stürmischen Brandung an felsiger Atlantikküste, einer ruhigen Stimmung im Murnauer Moos oder zarten Wolken, die sich vor blauem Himmel zu einem Herz zu formen scheinen.

Diese und andere Motive hat Prof. Dr. Wieland Hölzel aus Hohenpeißenberg bei Wanderungen sowie auf Reisen entdeckt und dann mit kräftigen Farben in Öl oder Acryl auf Leinwand gebannt. Manchmal findet er Inspirationen für seine Gemälde aber auch zu Hause. Dann nämlich, wenn er morgens von seinem Balkon in Hohenpeißenberg aus auf die Alpenkette schaut. 19 seiner Werke zeigt der Hospizverein im Pfaffenwinkel nun in der achten Ausstellung „Kunst im Treppenhaus“ im Aufgang zum Hospiz.



Seit frühester Jugend ist Malen das große Hobby von Hölzel, der Klinische Biochemie studiert hat und bis zur Pensionierung in leitenden Positionen in Gesundheitswesen und Pharmaindustrie tätig war. Gemalt hat er in dieser Zeit nur gelegentlich. Nun, im Ruhestand und frei von beruflichen Verpflichtungen, widmet er sich intensiv der Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei und hat zur Weiterbildung Kurse und Akademien besucht und alte und neue Meister studiert. Und er beteiligt sich mittlerweile auch regelmäßig an Kunstausstellungen.

Von Kreisbote