Kunstmobil: Ferienangebot fördert Kreativität bei Kindern

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Gerd Lepic und Uta Schnuppe-Strack waren mit ihrem feuerroten Kunstmobil in den Ferien unterwegs und malten gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, wie hier vor dem Peißenberger Flöz. © Gallmetzer

Peißenberg – Ganz unbeschwert mit Farben experimentieren durften Kinder beim feuerroten Kunstmobil in den Pfingstferien. Gerd Lepic und Uta Schnuppe-Strack waren damit in Weilheim, Oberhausen und Peißenberg unterwegs und luden zum gemeinsamen zeichnen, malen und drucken.

Das Oberhausener Künstlerpaar war bereits 2021 mit seinem mit Farben, Papier, Pinseln und Rollen gefüllten historischen Feuerwehrauto auf Tour. „Im letzten Jahr haben wir gesehen, dass unsere Idee ankommt“, freut sich Uta Schnuppe-Strack. Deshalb wollten sie und ihr Partner die kostenfreie Kunstaktion unbedingt wieder anbieten. „Heuer ist es deutlich unkomplizierter“, sagt die Künstlerin. Denn inzwischen müssten keine Corona-Maßnahmen mehr eingehalten werden. So sei das Arbeiten mit den Kindern deutlich einfacher und mache auch mehr Spaß.

Eine weitere positive Entwicklung: Durch eine private Spende müssen Kriterien, die im Vorjahr für den Erhalt von Fördergeldern noch notwendig waren, nicht mehr erfüllt werden. „Wir können einfach befreiter an die Sache rangehen“, ist Schnuppe-Strack glücklich. Ob Kleinkind oder Teenie: Alle Teilnehmenden waren mit Eifer bei der Sache und das ganz ohne Einschränkungen und Regeln. „Jeder darf hier alles“, sagt Schnuppe-Strack und lacht. Frei und ohne thematischen Rahmen soll die Kreativität gefördert werden. „Im Kindergarten und der Schule ist meist ein strenger Rahmen vorgegeben“, erklärt sie. Freie künstlerische Entfaltung sei so kaum möglich. „Bei uns werden die Ergebnisse nicht bewertet. Wir unterstützen die Kinder in allem, was sie tun“, betont die Oberhausenerin.

Das war an einer vor dem Bürgerzentrum Flöz installierten Wäscheleinen an den letzten beiden Mittwochen zu erkennen. Denn dort wurden die vollendeten Werke mit Wäscheklammern zum Trocknen aufgehängt. Am Ende durften die Kinder ihre Bilder natürlich mitnehmen.



Auch in den Sommerferien von 9. August bis 9. September ist das feuerrote Kunstmobil im Landkreis unterwegs. Halt macht es jeweils von 14 bis 17 Uhr dienstags zwischen Stadtmuseum und Stadtpfarrkirche in Weilheim, mittwochs vor dem Bürgerzentrum Flöz in Peißenberg, donnerstags auf dem Rathausplatz in Oberhausen sowie freitags vor dem Naturfreundehaus in Weilheim.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.