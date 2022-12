Kunstprojekt in Weilheim: Rote Kugeln als Symbol der Hoffnung

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Haben das Projekt gemeinsam realisiert (v.li.): Alona Sytnikova, Natalia Alf, Igor Demura und Annette Baare. Nicht auf dem Foto: Christian Bischur. © Dincel

Weilheim – Rote Kugeln als Symbol des Lichts, des Friedens, der Heilung und der Freundschaft. Die mit rotem Stoff überzogenen Metallkugeln hängen an den Bäumen entlang der Pöltnerstraße in Weilheim.

Die Initiatorin des Projekts ist Natalia Alf. Sie hat Zeitgenössische Kunst in Moskau studiert und lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Die Aktion soll Hoffnung geben und insbesondere die bestehende Freundschaft zwischen Russen und Ukrainern hier in Weilheim betonen. Unter dem Titel „Ich bin das Licht der Welt – Licht für die Welt – Licht für den Frieden“ wurden 15 rote Kugeln, die Alf gemeinsam mit insgesamt vier Helfern, davon zwei Ukrainer, hergestellt und an den Bäumen entlang der Pöltnerstraße befestigt hat. Beteiligt waren Annette Baare, Igor Demura, Alona Sytnikova, Christian Bischur und Alf selbst.

Die Idee dazu kam der Künstlerin durch ihre Faszination für Misteln, denen eine heilende Kraft zugeschrieben wird. Die Form der Kugel vermittle Stärke und Harmonie. „Das brauchen wir in diesen Zeiten“, so Alf. Auch bezogen auf die Energiekrise, die viele Menschen belastet, entschied sie sich dazu, kein künstliches Licht für ihre Installation zu verwenden. „Die Kugeln verbreiten durch ihre Farbe und Form das Licht“, erklärt Alf.



Bei der Namensgebung für die Aktion habe insbesondere Baare geholfen. Die beiden nahmen dabei Bezug auf die Bibelstelle „da redet Jesus abermals zum Menschen und sprach: ‚Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben‘“. Die 15 Kugeln hängen noch bis zum 7. Januar.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.