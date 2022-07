Ladendiebstahl in Fischen: Drei Kinder beim Klauen erwischt

Von: Mihriban Dincel

Nachdem der Ladendetektiv den Diebstahl bemerkte, wurde die Polizei verständigt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / rostislavkral

Fischen - Zwei 13-Jährige und ein 11-Jähriger, zwei Brüder und ein Neffe aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, wurden vom Ladendetektiv eines örtlichen Supermarktes beim Klauen beobachtet.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Ladendetektiv, wie die Kinder eher jugenduntypische Lebensmittel wie eingeschweißtes Fleisch und mehrere Packungen Kaffee in den Rucksack des 11-Jährigen packten und im Anschluss einfach den Kassenbereich passierten ohne zu bezahlen. Gegenüber der verständigten Polizei gaben die Jungs noch die Räuberpistole an, dass die 13-Jährigen dem 11-Jährigen ohne dessen Wissen die Sachen in den Rucksack gesteckt hätten. Die Buben konnten an Ort und Stelle der Mutter (eines der beiden 13-Jährigen) übergeben werden. Diese war nämlich mit allen dreien im Markt beim Einkaufen gewesen und hatte vom Treiben der Kinder nichts bemerkt.

