Landfrauentage in Raisting und Schwabbruck

Der Bayerische Bauernverband (BBV) Kreisverband Weilheim-Schongau lädt zu den Landfrauentagen ein. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Alla Rudenko

Landkreis – Nach der endlos langen „Online-Corona-Zeit“ kehrt das Leben wieder zurück und die Landfrauentage finden wieder in Präsenz statt. Der Bayerische Bauernverband (BBV) Kreisverband Weilheim-Schongau lädt dazu am 26. und 28. April ein.

Am Dienstag, 26. April, ab 9.30 Uhr findet der Landfrauentag in Raisting statt. Am Donnerstag, 28. April, ab 10 Uhr dann in Schwabbruck. Begonnen wird jeweils mit einem Gottesdienst in der Kirche in Raisting respektive in der Kirche St. Walburga in Schwabbruck. Anschließend geht es mit dem Programm im Gasthof zur Post (Raisting) und beim Schäferwirt (Schwabbruck) weiter.



Als Hauptreferentin wurde für beide Landfrauentage Theresia Zettler eingeladen, die mit ihrem Vortrag „Lebe! Liebe! Lobe! Lache!“ die Freude und die Kraft des Glaubens zum Ausdruck bringt. Zudem wird es jeweils einen Jahresrückblick sowie Ehrungen der Hauswirtschaftsmeisterinnen geben. Für beide Tage wurde außerdem ein kleiner Markt organisiert und auch ein Mittagessen wird es bei beiden Veranstaltungen geben. Für das in Schwabbruck ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 20. April, bei Christine Sulzenbacher unter Tel. 08868/827 notwendig.



In Raisting wird es zudem unter anderem die Siegerehrung zum Schwalbenwettbewerb geben sowie eine kleine Dirndlpräsentation. Das genaue Programm gibt es online.

Von Kreisbote