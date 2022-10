Landkreis plant Erweiterungsbau für Peißenberger Realschule

Von: Bernhard Jepsen

Skizze: So könnte der Erweiterungsbau für die Realschule aussehen. Bislang handelt es sich aber nur um ein „Massenmodell“. © Marktgemeinde

Peißenberg – Um die räumlichen Kapazitäten aufzustocken, beabsichtigt der Landkreis, die Peißenberger Realschule zu erweitern. Eine entsprechende Bauvoranfrage hat der gemeindliche Bauausschuss bereits positiv beschieden. Allerdings steckt das Projekt noch in der Startphase.

Eine konkrete, architektonische Planung gibt es noch nicht – ebenso wenig wie einen Zeitplan. Vonseiten der Kreisbehörde heißt es auf Anfrage, dass der Bauvoranfrage lediglich ein „Massenmodell“ beigefügt worden sei, um die Darstellung einer möglichen Kubatur aufzuzeigen. Über die spätere Dachform zum Beispiel könnten aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.

Zum Hintergrund: Im Ausschuss war die Flachdachdarstellung kritisiert worden. „Das ist schon ein heftiger Klotz“, monierte Walter Wurzinger (Freie Wähler). „Gegenüber steht immerhin die St.-Barbara-Kirche. Ein Satteldach würde da besser ausschauen – aber das ist nur mal eine Idee.“ Bernd Schewe (SPD) zeigte sich von der Optik ebenfalls nicht sonderlich begeistert – aber: „Schulkomplexe bestehen meistens aus unterschiedlichen Gebäuden. Es muss halt von der Nutzung her optimal sein.“ Letztendlich verständigte sich der Ausschuss darauf, die Hinweise bezüglich der Architektur an das Landratsamt weiterzugeben.



Die Bauvoranfrage bezog sich letztlich vom Grundsatz her auf eine Errichtung eines dreigeschossigen Erweiterungsbaus im nordwestlichen Teil des Schulgeländes. Der betreffende Bereich wird derzeit als Pausenhof genutzt, eine Teilfläche würde nach der Konzeption weiterhin als überdachter Pausenaufenthalt zur Verfügung stehen. Der Erweiterungsbau ist zunächst als Ersatz für den südlich der Realschule stehenden Pavillonbau gedacht.

Bedarf für weitere vier Klassenzimmer

Wie die Pressestelle des Landratsamts mitteilt, besteht „aus heutiger Sicht“ zudem Bedarf für weitere vier Klassenzimmer sowie jeweils einen Fachraum für Physik, Biologie und Kunst. Im Ausschuss sprach Bauamtsmitarbeiterin Birgit Thaller bezüglich der Erweiterung von einem „L-Schluss“ der bestehenden Kubatur. Hinsichtlich Traufhöhe (elf Meter), Rauminhalt (7 122 Kubikmeter) und Maß der baulichen Nutzung (Grundfläche 633 Quadratmeter) erteilte der Ausschuss einhellig sein gemeindliches Einvernehmen.



Doch wie gesagt, das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen: Das Landratsamt lässt über seine Pressestelle verlautbaren, dass vor weiteren Planungsschritten erst ein Beschluss in den Kreisgremien gefasst werden müsse. Auch belastbare Kostenschätzungen, so wird ausdrücklich betont, könnten erst mit der Vorlage eines Vorentwurfs genannt werden. Im Zuge erster Projektüberlegungen vor drei Jahren kalkulierte das Landratsamt für den Erweiterungsbau mit mindestens sechs Millionen Euro. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auf dem Bausektor geht man heute aber von mindesten acht bis neun Millionen Euro aus.



Nicht Bestandteil der Bauvoranfrage sind Überlegungen, einen ebenfalls dreistöckigen Ersatzbaus im Bereich des jetzigen Altbaus der Josef-Zerhoch-Grundschule zu errichten. Das Gebäude könnte im Rahmen eines „gemeinschaftlichen Schulzentrums“ von der Realschule, der Mittelschule und der Grundschule genutzt werden. Nach Auskunft von Bürgermeister Frank Zellner (CSU) würde es sich bis dato aber lediglich um „Vorüberlegungen“ handeln. Unter anderem müsse geklärt werden, wer bei einem solchen Projekt als Bauherr fungieren würde.

