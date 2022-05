Leiter des Impfzentrums Peißenberg spricht über die aktuelle Impfsituation

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Die Nachfrage für Immunisierungen gegen das Corona-Virus geht in letzter Zeit stark zurück. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / IgorVetushko

Landkreis – Die Inzidenz geht allmählich zurück und die Maßnahmen wurden gelockert beziehungsweise aufgehoben. Diese Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die Nachfrage im Impfzentrum Peißenberg. In einem Interview mit dem Kreisboten hat der Leiter des Impfzentrums, Christian Achmüller, Fragen zu dieser Entwicklung beantwortet.

Wie ist die momentane Lage im Impfzentrum?

Achmüller: „Wir haben ein ausreichendes Angebot an Impfungen. In Peißenberg wird fünf Tage die Woche von Dienstag bis Samstag geimpft, jeweils an einem Tag finden auch Immunisierungen in Schongau und Penzberg statt. Die Impfzahlen sind aber stark rückläufig. Doch man macht das Beste daraus, denn immer wieder kommt jemand vorbei und möchte sich impfen lassen. Bisher sind es circa 30 bis 50 Impfungen am Tag, wobei 50 eher die Ausnahme sind. Von Erst- bis Auffrischungsimpfung ist alles dabei. Auch ist momentan genug Personal da.“

Welche Präparate werden verimpft?

Achmüller: „Wir haben Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Dabei sind die Tendenzen querbeet. Johnson & Johnson und AstraZeneca gibt es aber nicht mehr.“

Wurden Anpassungen wegen den rückläufigen Impfzahlen vorgenommen?

Achmüller: „Das Angebot am Montag wurde gestrichen. Auch haben wir die Zeiten für eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung auf halbe Tage reduziert. Eine Impfung ohne Anmeldung ist nun Dienstag und Mittwoch von 8.30 bis 13.30 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 17.30 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr möglich.“

Haben Sie eine Vermutung, wie es zukünftig aussehen könnte in Bezug auf die Inzidenz und die Impfzahlen?

Achmüller: „Die Vermutung ist, dass die Zahlen im Herbst wieder ansteigen. Deswegen versuchen wir das Angebot auch zu halten, damit genug Möglichkeiten gegeben sind, falls es so weit sein sollte. Aber ob sich das Ganze so entwickeln wird, ist natürlich unklar. Wir werden reagieren, wenn es so weit sein sollte.“

Sind irgendwelche Aktionen geplant, um die Impfungen anzukurbeln?

Achmüller: „Vorerst nicht. Aber es bleibt bei dem Angebot, das wir gerade haben. In der Schwebe hängt aber das Angebot in Penzberg und Schongau, da auch hier die Nachfrage stark zurückgeht. Aber in Peißenberg bleibt das Impfangebot weiterhin bestehen.“

Haben Sie eine Vermutung, warum die Nachfrage so gesunken ist?

Achmüller: „Naja, man braucht die Impfung schlichtweg nicht mehr für Unternehmungen. Aber die Nachfrage ist auch bereits vor den Lockerungen zurückgegangen.“

Sie bieten auch Beratungsgespräche für Betroffene der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht an. Wie fallen diese aus?

Achmüller: „Um ehrlich zu sein, scheint es so, als würden sich viele durch dieses Gespräch eher Zeit verschaffen wollen. Denn nach dem Gespräch gibt es eine Bedenkzeit von vier Wochen. Es wird also keiner dazu gezwungen, mit einer Impfung aus dieser Beratung zu gehen. Aber die meisten kommen auch im Nachhinein nicht für eine Immunisierung. Die Gründe dafür sind verschiedenster Art.“

Novavax ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Wie wird das Präparat bisher angenommen?

Achmüller: „Leider wurde Novavax nicht so stark nachgefragt wie gehofft. Die Nachfrage ist sehr gering.“

Kommen auch Geflüchtete aus der Ukraine zur Immunisierung ins Impfzentrum?

Achmüller: „Sie kommen zwar nicht in großen Zahlen, aber sie kommen. Die Geflüchteten halten vermutlich auch mehrheitlich die Impfzahlen oben. Auch hier ist alles von Erst- bis Auffrischungsimpfung dabei. Die Aufklärungsgespräche werden dann wenn möglich in Englisch oder mit Dolmetscher durchgeführt. Die meisten sind auch schon so gut informiert, dass eine großflächige Aufklärung nicht erforderlich ist.“

Welche Corona-Regeln gelten aktuell für das Impfzentrum?

Achmüller: „Wir zählen als medizinische Einrichtung und damit herrscht bei uns eine Maskenpflicht. Die Testpflicht für Mitarbeitende ist zwar weggefallen, wir halten aber dennoch daran fest und testen uns weiterhin regelmäßig.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.