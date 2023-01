Leiterin der Weilheimer Stadtbücherei geht in Ruhestand

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Nach knapp 40 Jahren als Leiterin der Weilheimer Stadtbücherei wurde Ulrike Göpfert von Bürgermeister Markus Loth in den Ruhestand verabschiedet. © Wiethaler

Weilheim – 40 Jahre sind eine lange Zeit. Ungefähr so lange war Ulrike Göpfert als Leiterin der Stadtbücherei tätig.

„Dabei war es nach ihrem Abitur im Jahre 1979 eher verwunderlich, dass Frau Göpfert den Weg in das Bibliothekswesen gewählt hat“, berichtete Bürgermeister Markus Loth bei ihrer Verabschiedung in der letzten Stadtratssitzung. Ihre Stärken hätten neben den Leistungskursen Griechisch und Musik eher in den Fächern Biologie, Erdkunde und Sport gelegen. Ihr Studium an der Fachhochschule für Bibliothekswesen legte sie 1984 jedenfalls bravourös als Diplom-Bibliothekarin mit „sehr gut“ ab.

Am 1. Juli 1985 trat Göpfert ihre Stelle als Leiterin der Stadtbücherei Weilheim an. Diese war damals noch in den Räumen der ehemaligen Gewerbehalle in der Alpenstraße – dem heutigen Domizil der Stadtkapelle – untergebracht. Schon damals sei bekannt gewesen, so Loth, dass die Stadtbücherei eines Mittelzentrums, das Weilheim damals war, einen größeren Bücherbestand haben müsse und ihr auch verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit gut zu Gesicht stehen würden. So konnte Göpfert gleich zu Beginn ihrer Laufbahn „ihre im Studium erworbenen Kenntnisse in die Tat umsetzen und sich mit der Konzeption und Einrichtung der neuen Stadtbücherei am Unteren Graben befassen“, fasste Loth zusammen. Der Umzug erfolgte im September 1990. „Diese große Herausforderung hat sie mit Bravour erledigt. Seit damals ist es ihr gelungen, aus unserer Bücherei ein perfekt laufendes und erfolgreiches ‚Unternehmen‘ zu machen, das sich immer den neuesten Herausforderungen der Zeit stellt“, lobte der Bürgermeister. Das Angebot der Bücherei wird unter anderem durch Lesungen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Führungen für Schulklassen und die „Onleihe“ ergänzt.



„Frau Göpfert ist seit ihrem ersten Tag eine sehr engagierte Büchereileiterin, die sowohl von den Benutzerinnen und Benutzern als auch von ihren Mitarbeiterinnen immer gern gesehen und wertgeschätzt wurde“, würdigte Loth ihr Engagement. Sie sei stets darauf bedacht gewesen, „aus der Bücherei nicht nur einen ruhigen Ort zum Suchen und Ausleihen von Büchern zu machen, sondern hier ein ‚zweites Wohnzimmer‘ einzurichten.“



Göpferts Nachfolge wird Jan Marberg, der bereits am 1. Oktober seine Tätigkeit begonnen hat, antreten. Die Verabschiedete bedankte sich beim Stadtrat für die gute Zusammenarbeit und wünschte ihrem Nachfolger „eine ebenso gute Zeit“. Auch befand sie, dass Weilheim eine „besonders schöne Bücherei“ habe.

