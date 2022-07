Lernassistenz an der Grundschule St. Johann in Peißenberg fällt positiv aus

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Die drei Lernassistentinnen Michaela Schönbach (vorne sitzend), Pia Ehrsam (2.v.re.) und Yvonne Jeromin (4.v.re.) leisten bislang erfolgreiche Arbeit. Mit auf dem Bild: (v.li.) Konrektorin Daniela Petrascu, Schulamtsleiterin Ingrid Hartmann-Kugelmann, Horst Schneider, Vorstandsvorsitzender „TÜV SÜD Stiftung“, Schulpsychologe Robert Gerg, Hans Medele, Frank Zellner und Matthias Igerl. © Jepsen

Peißenberg – Seit diesem Schuljahr unterstützen an der Grundschule in St. Johann drei Lernassistentinnen die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte. Eine erste Zwischenevaluierung des von der „TÜV SÜD Stiftung“ finanzierten Pilotprojekts brachte ein durchweg positives Ergebnis.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, betonte Matthias Igerl bei einem Pressegespräch. Bereits nach einem Jahr, so der Schulrektor, seien bei vielen Schülern „richtig gute Fortschritte“ zu erkennen. Die Lernassistenz soll die Kinder gezielt fördern – Lernschwächere ebenso wie Kinder, die sich mit dem Schulalltag leichter tun. An der St. Johann-Schule sind die drei Lernassistenten Pia Ehrsam, Michaela Schönbach und Yvonne Jeromin auf 450-Euro-Basis angestellt. Die Personalkosten für dieses und das nächste Schuljahr übernimmt die „TÜV SÜD Stiftung“.

Doch das Projekt soll langfristig angelegt werden. Es bräuchte dann aber einen Financier: „Es gibt Überlegungen, aber ich kann noch keine Zusagen machen“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner aus der Sicht der Gemeinde. Die hat laut Rathauschef in der Angelegenheit eine Art „Scharnierfunktion“. Die Kommune ist zwar Sachaufwandsträger für die Grundschule, jedoch nicht für die Personalkosten zuständig. Ein Engagement des Marktes wäre also eine freiwillige Leistung.



Doch am Sinn und Zweck der Lernassistenz gab es beim Pressegespräch keinen Zweifel. Den Kontakt zur „TÜV SÜD Stiftung“ hatte Hans Medele hergestellt. Den früheren Obermeister der Kfz-Innung München-Oberbayern berührt das Thema laut eigener Aussage „emotional“. Ihm ist es ein Dorn im Auge, dass ein Großteil von Schulabgängern „nicht ausbildungsfähig“ ist, weil sie nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. „Das Problem geht in der Grundschule los. Dort werden die Grundlagen gelegt“, so Medele. Deshalb sei dringender Handlungsbedarf geboten. „Wichtig war, dass das Lernassistenz-Projekt beginnt. Jetzt kommt das zweite Jahr und dann muss der Markt weitermachen.“ Bei der Finanzierung sieht Medele aber auch die Wirtschaft in der Pflicht: „Man muss die Unternehmer in Peißenberg ansprechen und ihnen sagen: ‚Die Kinder sind Eure Zukunft‘.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.