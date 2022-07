Lesepause in Weilheim mit prominentem Besuch eröffnet

Von: Ursula Gallmetzer

Der gebürtige Weilheimer Richard Oehmann präsentierte bei der Lesepause Kasperltexte und Auszüge aus dem Nockherberg-Singspiel. © Gallmetzer

Weilheim – Den Besuchern der Eröffnungsveranstaltung der Lesepause wurde eine besondere Ehre zuteil: Richard Oehmann trug Auszüge aus den ausgefallenen Nockherberg-Singspielen vor und hatte noch weitere amüsante Texte parat.



„Einen Weilheimer Stargast“ kündigte Uta Orawetz, Organisatorin der Lesepause an, und bat den gebürtigen Weilheimer Richard Oehmann auf die Bühne vor der Kirche Mariae Himmelfahrt. Dort läuft seit Donnerstag ein abwechslungsreiches Programm, bei dem verschiedene Autoren ihre Werke vortragen.



Oehmann ist in der Region vor allem durch „Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“ und verschiedene Musikgruppen bekannt und genießt auch darüber hinaus Prominenz. Seine CDs sind bayernweit beliebt und als Mitautor des beliebten Nockherberg-Singspiels hat sich Oehmann seit 2018 einen Namen gemacht.



„Ich weiß noch gar nicht, was ich vorles‘“, gestand Oehmann, als er die Bühne betrat, und ließ zur Entscheidungsfindung die rund 200 Gäste zwischen Kasperl- und Nockherbergtexten abstimmen. Das Votum zugunsten der politischen Texte tat er jedoch mit einem lapidaren „Ist mit doch Wurst!“ ab und begann mit dem allerersten Kasperllied, das er vor vielen Jahren gemeinsam mit Kasperlkollege Josef Parzefall gedichtet hatte. Es folgten das Großmutter-Lied und der Schubkarrn-Boogie, die durch inbrünstige und meist gesungene Vorträge bei großen und kleinen Kasperl-Groupies Anklang fanden. Aber auch das Publikum ohne Döblinger-Vorbildung war sichtlich amüsiert: „Ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass bei dieser Lesung alle so herrlich anspruchslos sind“, witzelte Oehmann.



Eine „Hommage an Weilheim“ war eine Szene aus dem Stück „Kasperl und die Tasse des Bösen“. Darin lud der Münchener die Besucher an den Verkaufstresen des inzwischen geschlossenen Kultgeschäfts „Koppelhuber“ ein. In der Huldigung des laut ihm schönsten Ladens in Weilheim ließ Oehmann zahlreiche Bewohner der Kasperl-Heimat Hintwerwieselharing aufschlagen. Die unterschiedlichen Stimmen forderten ihn jedoch heraus. Denn im Hörspiel stehen ihm Kollege Parzefall und Schauspieler Josef Hader zur Seite. In Weilheim musste er alle Imitationen selbst stemmen. Oehmanns immer wiederkehrende Idee, eine Pause einzulegen, ignorierte das Publikum und lechzte nach weiteren Texten, die der Autor prompt lieferte. „Ich habs geschrieben, aber ihr habt‘s nie davon erfahren“, bedauerte er, dass das Nockherberg-Singspiel die letzten Jahre abgesagt wurde. Das bisher noch nie aufgeführte Stück von 2020 gab Oehmann in Weilheim daher als Ein-Mann-Show zum Besten. Den Politikerrollen, die sonst von einem Ensemble an Schauspielern übernommen werden, hauchte er alleine Leben ein.



Den Rahmen bildete ein fiktives Märchenland, in dem die Heinzelmännchen das Sagen haben. Ob den großmäuligen König Söderich, seinen niederbayerischen Knappen Aiwart von Hubsinger, den Frauenschwarm Ritter Habeck oder die Kriegshexe Annegret: Überzeugend schlüpfte Oehmann rhetorisch und mit viel Mimik in die einzelnen Charaktere. Zwar war er selbst nicht immer von sich überzeugt und entschuldigte sich für mangelnde Dialektkenntnisse, den Zuhörenden gefiel jedoch, was er präsentierte. „Der nächste Gag ist langweilig und das nächste Lied lass‘ ma auch weg“, murmelte er und sorgte so dafür, dass der Spannungsbogen im Stück auch ohne großes Bühnenbild erhalten blieb.



Nachdem die Politiker inspiriert von einem Zauberspiegel in Heidi-Klumm-Manier Tipps bekamen, sich durch mehrere bekannte Märchen mäanderten und König Söderich die „Dukaten zum Verbraten“ und die „Gulden für die Schulden“ immer wieder umdeklarierte, kam zuletzt Wutbürger Rumpelstilzchen zu Wort. Dessen gebrüllten Abschluss wollte Oehmann dann aber doch nicht so stehen lassen und versprach als Zugabe „etwas Versöhnliches“ aus dem Singspiel, dass 2022 aufgeführt werden sollte. Bei einer Egonummer Söders war er sich sicher: „Das kann man auch in fünf Jahren noch verwenden“. Zum Abschied ließ er dann Grünen-Politikerin Katharina Schulze mit einem Ballett von grünen Schmetterlingen flattern und konnte sich wie mehrmals an diesem Abend eine kleine Stichelei gegen die FDP nicht verkneifen.



Weitere Gäste im Rahmen der Lesepause sind am Mittwoch, 20. Juli, Monika und Giselher Propach um 19 Uhr sowie Hermann Martin um 20.30 Uhr, am Donnerstag, 21. Juli, Heribert Riesenhuber um 19 Uhr sowie Rosi Pröll, Hardi Klotz und Alex Schafferhans um 20.30 Uhr, am Freitag, 22. Juli, Josef Bader um 19 Uhr sowie Hans-Peter Grünebach und Christian Alf um 20.30 Uhr, am Samstag, 23. Juli, Gisela Wolff um 19 Uhr und Michael Knabe um 20.30 Uhr und zum Abschluss am Sonntag, 24. Juli, lesen Stefan Reichhart um 19.15 Uhr und Helmut Hornung um 20.30 Uhr. Details sind online auf lesepause-am-kirchplatz.de zu finden.

