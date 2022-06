Lichtkunst Festival: Präsentation der ersten Künstler

Von: Bianca Heigl

Teilen

Der Lichtkunst Verein lud zum ersten Open House für das Festival. Mit dabei (v.li.) Gabi Zelisko, Florian Lechner, Philip Schambelan, Philipp Geist, Praktikantin Alina Schmidbauer und Ragnhild Thieler. © Heigl

Weilheim – „Open House“ hieß es in der vergangenen Woche zum ersten Mal im ZwischenRaum in der Pöltnerstraße 1 beim Lichtkunst Verein: Vorsitzende Ragnhild Thieler und einige ihrer Mitstreiter präsentierten mit Philip Schambelan den ersten Künstler des diesjährigen Festivals, das am 14. und 15. Oktober stattfinden wird. Zusammen mit seinem Partner Michael Banisch bildet er das Künstlerkollektiv Rüstungsschmiede, das heuer im Herbst die Jahnhalle in Szene setzen wird.

Schambelan und Banisch sind beide Architekten und lernten sich während des Studiums kennen. Die Faszination für Architektur brachte beide zur Lichtkunst, die sie in ihrer ganz eigenen Darstellung praktizieren. Es sind die Horizontalen und Vertikalen, die Elemente und Details eines Gebäudes, die die Grundlage für ihre Installation bilden; dazu kommen 3D- und Geo-Daten. Daraus entwickeln sie eine erste Idee, dann wächst alles im Ping-Pong-Verfahren zwischen Lichtkunst und Sound, gegenseitig inspiriert man sich und so entsteht die komplette Installation.



Und das gelingt ihnen gut, wie einige Videos bei der Open House-Veranstaltung schnell unter Beweis stellten. Die Installationen, die man im Zeitraffer-Tempo vorgeführt bekam, überzeugten durch ihre Klarheit und die Verschmelzung von Licht und Ton. „Manchmal dürfen wir bei Probeabläufen noch keinen Ton anschalten“, erzählt der Lichtkünstler. „Dann sind wir erst mal enttäuscht, aber wenn wir es dann auf der Veranstaltung mit Sound sehen, ist alles wieder gut!“ Viel Schwarz-Weiß, wenig Farbe – wie in den Plänen eines Gebäudes beschränken sich die Lichtkünstler der Rüstungsschmiede in puncto Farbe auf das Wesentliche und setzen auf die Ästhetik.

Auch Lichtkunst-Kurator Philipp Geist freut sich, die beiden Künstler nach Weilheim zu holen, die ihn durch ihre Authentizität überzeugen. „Wir haben auf unserem Festival handverlesene Künstler, weil wir nicht größer werden wollen, sondern authentisch bleiben.“ Rüstungsschmiede kann da ganz klar punkten, sind ihre Arbeiten doch mittlerweile europa- und weltweit gefragt. Ob der Ceausescu-Palast in Bukarest, die Kathedrale in Pécs in Ungarn oder eine Boule-Halle im französischen Lille – Rüstungsschmiede hat all diese Gebäude bereits beeindruckend in Szene gesetzt.



Beim diesjährigen Festival – Nummer drei – wird es neben den verschiedenen Installationen in der Innenstadt auch wieder ein Festzentrum im Stadttheater geben. Hier sind Vorträge geplant, aber auch Gespräche mit den Künstlern. Kurator Philipp Geist wird wieder den Marienplatz bespielen, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Weilheimer Chorkreis. „Aber mehr wird noch nicht verraten“, so Geist. Open House-Veranstaltungen bis zum Festival sollen in lockerer Folge über das Bevorstehende informieren.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.