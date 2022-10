Lichtkunstfestival am 14. und 15. Oktober in Weilheim

Besondere Installationen wie beim Lichtkunst-Festival 2018 können Besucher bald wieder erleben. © Archivbild: Maria Lindner

Weilheim – In einer Woche ist es bereits soweit: Am Freitag, 14. und Samstag, 15. Oktober, findet das Lichtkunstfestival 2022 in Weilheim statt.

An diesen Tagen können von 19 bis 23 Uhr Video-, Licht- und Soundinstallationen an folgenden Locations im Außenbereich bewundert werden: Marienplatz (Philipp Geist: „WIR – Weilheim“), Städtische Musikschule (Teresa Mar: „Radiance“), Historische Stadtmauer/Am Riß (Romain Tardy: „Future Ruins – Act II”) und Jahnhalle (ruestungsschmie.de: „XYZ3“). Für intensivere Einblicke in die Lichtkunst als solche und in die Arbeitsweise der Künstler und Künstlerinnen gibt es ein Begleitprogramm: Stadtmuseum von 10 bis 17 Uhr Ausstellung – Exponate und Videos der teilnehmenden Künstler, ZwischenRaum von 10 bis 23 Uhr Ausstellung – Mittelschule Weilheim: „Lichterbaum“ und Infozentrum als Anlaufstelle für alle Fragen zum Festival und zum Verein lichtkunst weilheim e.V. sowie Stadttheater von 15 bis 22 Uhr Vorträge und Künstlergespräche: Freitag um 15.30 und 19 Uhr; Samstag um 15.30, 17.30 und 20 Uhr. Einlass jeweils ab 30 Minuten vorher. Jedes Modul beginnt mit einem Vortrag der Kunsthistorikerin Jasmin-Bianca Hartmann: „LichtFORMEN – Eine kleine Einführung in die Lichtkunst“. Daran schließt ein Künstlergespräch mit wechselnder Beteiligung an. Das genaue Programm wird am Veranstaltungstag per Aushang am Theater bekannt gegeben, eine Reservierung vorab ist nicht möglich.

Von Kreisbote