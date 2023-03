Vorschriften über Vorschriften

Lösungsansätze besprochen: Fachtag zum Thema bezahlbares Wohnen

Von: Stephanie Novy

Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen: (v. li.) Philipp Nießen, Stefan Rauch, Moderator Harald Mansi, Ingeborg Bias-Putzier und Dr. Dominik Streit. © Novy

Landkreis – Die SPD Weilheim-Schongau lud kürzlich zum Fachtag „Wohnen – Konzepte und Lösungen fürs Oberland“ nach Weilheim ein. Dabei ging es in einzelnen Vorträgen unter anderem um Themen wie genossenschaftliches Wohnen, Einheimischenmodell oder auch Wohnungsbau in kommunaler Hand. Zum Abschluss folgte eine kurze Podiumsdiskussion.



Auf der Bühne des Stadttheaters saßen während der Podiumsdiskussion Philipp Nießen von der Baugruppe „Weilheim – Generation – Integration – Heimat“, Integrationslotsin des Landkreises Ingeborg Bias Putzier, der Landsberger Architekt Stephan Rauch und der Vorsitzende der SPD Weilheim-Schongau Dr. Dominik Streit. Sie diskutierten die Rahmenbedingungen, die für ein zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen nötig sind.

Nießen, der mit seiner Baugruppe am Hartfeld Wohnraum schaffen wollte (wir berichteten), sprach von einer „Informationsschwelle“, über die man als Laie springen müsse. Wer Wohnprojekte plane, müsse zunächst viel Geld in Berater stecken – ohne zu wissen, ob es letztlich mit dem Projekt überhaupt klappt.



Für kostenlose, staatliche Beratung plädierte auch Streit. Es brauche in der Region eine Fachstelle Wohnen, mit Ansprechpartnern, die die Strukturen vor Ort kennen. So ähnlich wie es jetzt schon im Bereich Pflege oder Standortförderung der Fall ist. Auch Kommunen bräuchten Berater. Hier gebe es oft keinen „Sachverstand“, weil man das Personal nicht vorhalten könne.



Die Kommunen müssten besser ausgestattet werden. Personell, aber auch finanziell. Denn oft scheitere es am Geld, so Streit. Im schlimmsten Fall müssten Kommunen Grundstücke verkaufen, um ihre Pflichtaufgaben zu bezahlen. Deshalb brachte der SPD Politiker die Forderung seiner Partei nach einer Milliarde Euro für den Wohnungsbau ins Spiel, um „kommunalen Mandatsträgern zu ermöglichen, dass sie Wohnraum schaffen“.



Vorschriften über Vorschriften

Streit kritisierte zudem die „wahnsinnige Bürokratisierung“ auf Bundesebene. Die Baugesetze seien wie „viele kleine Mosaiksteine“. Die treiben die eh schon hohen Baupreise zudem weiter nach oben. Die extremen Preise treffen dann zusätzlich auf einen Fachkräftemangel. Und hier beiße sich die Katze selbst in den Schwanz, wie der Politiker meinte. Man brauche Fachkräfte zum Wohnungsbau. Aber ohne vorhandenen Wohnungsraum, auch kein Fachkräfte-Zuzug.



Die „Überfrachtung an Normen“ bemängelte auch Architekt Rauch. Das mache den Neubau schwer. „Wir müssen in den Bestand reingehen.“ Dafür brauche es teils aber auch ein Umdenken bei der Bevölkerung. Das „klassische Einfamilienhaus“ sei die „heilige Kuh des Oberlands“. Nicht so für den Architekten. „Ich habe die Kuh in drei Teile geschnitten“, nahm er Bezug auf seinen vorangegangenen Vortrag. Darin berichtete er, wie er aus einem Einfamilienhaus drei Wohneinheiten für sich und seine Schwiegerfamilie machte. Zu neunt lebe man jetzt zusammen. Das mache 27 m2 Wohnfläche pro Kopf. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Laut dem Umweltbundesamt leben die Deutschen auf 47,7 m² pro Kopf.



Doch Rauch spricht bei einer geringeren Wohnfläche von ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteilen. Zudem ist er sich sicher: „Räumliche Qualität kommt nicht auf die Quadratmeter an.“ Qualitäten könnten auch anders entstehen. Ob sich diese Denkweise durchsetzt? Das wird schwierig, wie auch der Architekt zugibt. Für viele sei das Eigenheim nach wie vor ein Traum, das habe mitunter mit „Statusdenken“ zu tun.



Es gibt im Landkreis aber auch viele Menschen, für die spielt der Status keine Rolle. Sie müssen froh sein, wenn sie überhaupt ein Dach über dem Kopf finden. Für diese Personen sprach die Integrationslotsin des Landkreises, Ingeborg Bias-Putzier. Sie machte zunächst deutlich: „Wohnen ist Menschenrecht.“ Im Landkreis würden Menschen aus 120 Nationen leben, nur ein geringer Prozentsatz davon seien Geflüchtete. Und man brauche den Zuzug von Fachkräften. Aber ohne Wohnung werde die Teilhabe erschwert. Bias-Putzier forderte eine „kultursensible Aufklärung“ und Begegnungsräume, um der „Diskriminierung am Wohnungsmarkt“ entgegenzusteuern. Auch gesonderte Anlaufstellen und die Vernetzung von Beratungsstellen sei wichtig.



Die Podiumsdiskussion zeigte, es gibt Lösungsansätze für die Wohnungsnot. Doch es ist ein Umdenken notwendig – bei der Politik und auch bei der Bevölkerung. Architekt Rauch sagte dazu: „So prekär die Situation ist, manchmal braucht es Zwänge, um Althergebrachtes zu überdenken.“

