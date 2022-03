Mahnwache und Demonstrationszug in der Weilheimer Innenstadt

Von: Mihriban Dincel

Die Mahnwache stand diesmal ganz im Zeichen des Friedens und der Solidarität. © Dincel

Weilheim – Erneut gab es zwei Zusammenkünfte in der Weilheimer Innenstadt. Eine davon war die Mahnwache am Kirchplatz, die von Michael Salzmann veranstaltet wurde. Diesmal fokussierten sich die Redebeiträge auf die tragische Situation in der Ukraine.

Mit Kreide wurde eine Friedenstaube in blau und gelb gemalt und mit Lichtern umrandet. Rund 150 Teilnehmer versammelten sich um diese Lichter und drückten damit ihr Mitgefühl für die ukrainische Bevölkerung aus. Unter den Rednern befanden sich auch Felix Schimke-Klubuk und seine Frau Myroslava, die erst vor Kurzem aus der Ukraine nach Weilheim geflüchtet ist und über ihre Gefühle, Erlebnisse und Ängste sprach. Weitere Redner*innen brachten ihre Niedergeschlagenheit, Trauer und Wut zur jetzigen Situation zum Ausdruck.

Auf dem Weilheimer Marienplatz versammelten sich laut Veranstalter Ullrich Klinkicht etwas mehr als 400 Menschen, um sich für eine freie Impfentscheidung einzusetzen. Dieses Mal hatten einige Teilnehmer des Demonstrationszugs auch Regenbogenfahnen mit der Aufschrift „Pace“ dabei. Ein Plakat mit den Worten „Geld für Pflege statt für Rüstung“ war, so Klinkicht, ebenfalls zu sehen.

