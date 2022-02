Mahnwache zum Schutz der Demokratie auf dem Weilheimer Kirchplatz

Von: Mihriban Dincel

Ein großes Banner mit der Aufschrift „Wir leben Demokratie und Zivilcourage“ sollte die Intention dieser Mahnwache verdeutlichen. © Dincel

Weilheim – Am vergangenen Montag wurde erstmalig eine überparteiliche Mahnwache für Demokratie und Menschenwürde auf dem Kirchplatz veranstaltet.



Die von Annette Schulze, Vorstands-Mitglied des Ortsverbands der Grünen, organisierte Mahnwache lief friedlich und ohne Komplikationen ab. Auf Plakaten einiger Teilnehmer waren unter anderem die Sprüche „Sucht Lösungen nicht Schuldige“ oder „Wir leben Demokratie und Zivilcourage“ zu lesen, denn die Mahnwache thematisierte in erster Linie die Verleumdung der Demokratie als Diktatur.

Wie auf der Website der Grünen Weilheim-Schongau angegeben, waren rund 70 Teilnehmer dabei. Diese ließen sich für diese Überzeugung auch vom schlechten Wetter nicht abhalten und horchten den verschiedenen Beiträgen. Dabei hatte jeder die Gelegenheit, selbst das Mikrofon in die Hand zu nehmen und einige Worte zu sagen. Eine Rednerin sprach sich gegen eine Impfpflicht für Pflegekräfte aus, stieß dabei aber auf wenig Zuspruch bei den anderen Teilnehmern. Viele Redner*Innen nutzten hingegen diese Chance und drückten ihren Dank gegenüber dem Pflegepersonal, den Politikern und allen Personen, die sich für die Gesellschaft stark machen, aus. Unter ihnen war auch Grünen-Stadtrat Karl-Heinz Grehl, der sich bei allen Polizeibeamten und bei allen, die die Demokratie hochhalten, bedankte.

Einige nutzen die Gelegenheit und gaben ihre Ängste in Bezug auf die Pandemie und deren Entwicklung wieder. Andere wiederum machten am Mikrofon ihrem Ärger Luft. So auch Grünen-Stadträtin Brigitte Gronau, die die Verwendung des Judensterns mit der Inschrift „ungeimpft“ als eklig empfand. Alfred Honisch, dritter Bürgermeister Weilheims (Grüne), ergriff ebenfalls das Wort und führte an, dass man die Montage nun permanent in Anspruch nehmen wolle, um mehr Demokratie zu leben.

