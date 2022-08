Marineabordnung zu Besuch in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Teilen

Weilheim – Die Ungewissheit in der Pandemie, die Einsatzbereitschaft des Bootes und nicht zuletzt die vielen kleinen Unwegbarkeiten in der Marine ließen einen Besuch der Besatzung das Patenbootes in Weilheim nicht mehr zu.

1 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

2 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

3 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

4 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

5 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

6 / 6 Die Marinekameradschaft war zu Besuch in Weilheim. © Privat

Der letzte Besuch einer Delegation mit Kommandant Kapitänleutnant Florian Förster war im Dezember 2019 anlässlich des Christkindlmarktes. Inzwischen wurde die gesamte Besatzung ausgetauscht und somit auch die Bootsführung. Die „Weilheim“ fährt jetzt erstmals unter dem Kommando einer Frau. Beata Król hat den Dienstgrad „Korvettenkapitän“. Seit September 2020 ist sie Kommandantin auf der „Weilheim“ und hat in dieser Zeit bereits zwei Namensänderungen mit ihrer Besatzung erleben dürfen. Als sie das Minenjagdboot „Weilheim“ übernahm, nannte man die Besatzung „Alpha“, bevor im Oktober 2020 die Besatzung wieder auf den Namen der ursprünglichen Patenstadt „Fulda“ umbenannt wurde. Wie bereits berichtet, wurden am 1. Oktober 2021 die Besatzungen namentlich den Booten zugeordnet und somit heißt es jetzt wieder „Besatzung Weilheim auf dem Minenjagdboot Weilheim“.



Die ehemalige Stammbesatzung der „Weilheim“ heißt jetzt „Sulzbach-Rosenberg“ auf dem gleichnamigen Boot. Die „Sulzbach-Rosenberg“ hat am 24. Juli den Heimathafen Kiel verlassen und operiert mit weiteren Booten und Schiffen im NATO-Verband bis Mitte Dezember im Mittelmeer.



Und das Minenjagdboot Weilheim? Seit 30. März des Jahres liegt das Patenboot der Stadt in einem Trockendock in der Pene-Werft Wolgast. Nach knapp fünf Jahren Fahrenszeit und mehr als 40 000 zurück gelegten Seemeilen hat sich die Werftliegezeit nicht länger hinaus zögern lassen. Auf die „Weilheim“ warten jetzt dringend notwendige Erneuerungen der Antriebe, ein Update der Minenjagddrohnen, ein kompletter Neuanstrich, sowie mehrere technische Änderungen. Der Werftaufenthalt dürfte sich über ein ganzes Jahr hinziehen.



Kennenlernen der Patenstadt

Die Tatsache, dass das Boot in der Werft ist, hinderte die Besatzung jedoch nicht daran, die neu geschaffene Verbindung mit der Patenstadt aufrecht zu erhalten. Und so kam es, dass Kommandantin Król mit fünf weiteren Besatzungsmitgliedern auf Einladung von Bürgermeister Markus Loth Anfang Juli nach Weilheim kam, um die Patenstadt kennenzulernen. Die bei Mitgliedern der Marinekameradschaft untergebrachte Abordnung hatte eine stramme Besichtigungstour zu bewältigen. Neben einer Brauereiführung im „Dachsbräu“ standen eine Stadtführung mit Dr. Joachim Heberlein, ein Besuch im Informationspavillon der Wetterstation und die Besichtigung der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt auf dem Hohen Peißenberg, sowie ein Besuch der Wallfahrtskirche St. Nikolaus und Elisabeth in Andechs mit anschließender Brotzeit im Biergarten der Klosterbrauerei auf dem Programm.



Außerdem waren die Besatzungsmitglieder Gäste beim diesjährigen Sommerfest der MK-Weilheim, zu dem auch Bürgermeister Loth gekommen war. Von den vier Tagen, welche die Delegation in der Patenstadt verbrachte, muss man fairerweise zwei Reisetage abziehen. Trotz dieser Kürze der Zeit waren die Gäste von der „Waterkant“ von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Weilheimer und der Schönheit der Landschaft angetan. Eine mündliche Einladung zur Teilnahme am diesjährigen Christkindlmarkt wurde bereits ausgesprochen. Wenn es die pandemische Lage zulässt, dürfte einem Wiedersehen Ende des Jahres nicht im Wege stehen.



Marinekameradschaft in Kiel



Bereits Mitte März 2022 reiste eine dreiköpfige Abordnung der Marinekameradschaft auf Einladung der Kommandantin nach Kiel und durfte eine der letzten Fahrten der „Weilheim“ vom Stützpunkt ins Marinearsenal quer über die Kieler Förde begleiten. Da das Boot nur von einer Hauptmaschine angetrieben wurde, war zur Sicherheit ein Schlepper während der Passage mit dabei, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Die Delegation hatte zudem die Möglichkeit, die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ zu besichtigen, die ebenfalls in die Werft muss. An Bord der „Weilheim“ konnten sich die Besucher aus der Patenstadt frei bewegen und hatten dadurch auch die Gelegenheit, sich eingehend mit den einzelnen Besatzungsmitgliedern zu unterhalten.

Nun ist das Patenboot der Stadt für mehr als ein Jahr in der Werft. Die personell reduzierte Besatzung ist ebenfalls in Wolgast und begleitet die Durchführung der Maßnahmen durch die Pene-Werft. Die Besatzung der „Weilheim“ hat sich bereits bestens mit dem Boot identifiziert. Die Kommandantin meint: Die Besatzung hegt und pflegt ihr Boot so liebevoll, wie ihr eigenes Zuhause. Bevor die „Weilheim“ Mitte nächsten Jahres wieder ihren Dienst in der Flotte aufnehmen wird, findet bereits in diesem Jahr noch ein Wechsel in der Bootsführung statt. Ende September verlässt Kommandantin Król die „Weilheim“ und Fregattenkapitän Terje Schmitt-Eliassen, Kommandeur des dritten Minensuchgeschwaders, wird Kapitänleutnant Maximilian Hirnstein zum neuen Kommandanten ernennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt er am Christkindlmarkt mit einer Abordnung der Besatzung zum Antrittsbesuch in die Patenstadt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.