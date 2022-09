Marita Beissel Haus der Johanniter in Wielenbach nimmt Arbeit auf

Bei der offiziellen Eröffnung war unter anderem Landtagspräsidentin und Schirmherrin des Marita Beissel Hauses der Johanniter Ilse Aigner (3.v.re.) vor Ort. © Johanniter Regionalverband Oberbayern/Raab

Wielenbach – Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Marita Beissel Haus der Johanniter, eine Mutter-Kind-Einrichtung, die Arbeit aufgenommen. Zu diesem Anlass hat Schirmherrin Ilse Aigner, MdL, das Haus in Wielenbach besucht.

„Wenn Mütter und kleine Kinder in Notlagen geraten, dann wollen wir den Schwächsten unter den Schwachen helfen. Das Marita Beissel Haus bietet Schutz und genau die Unterstützung, die gebraucht wird. Weil jedes Kind ein Anrecht hat auf eine unbelastete Kindheit. Ich danke allen, die dieses Haus ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen“, erklärte Aigner.

Ziel des Marita Beissel Haus der Johanniter ist es, die Persönlichkeit junger werdender Mütter und Frauen mit Kind so zu stärken, dass sie im Anschluss an die Maßnahme die Erziehungsverantwortung dauerhaft und selbstständig übernehmen können.



„Wenn eine Schwangere oder junge Mutter in das Marita Beissel Haus der Johanniter zieht, soll sie zunächst entlastet werden, sie soll Schutz und Sicherheit erfahren“, erläuterte Einrichtungsleiterin Petra Ott das pädagogische Konzept. „Wenn Kinder und Mütter sich wohl und geborgen fühlen, entsteht eine dauerhaft stabile Mutter-Kind-Bindung. Die Bewältigung des täglichen Alltags, die Entwicklung von Zukunftsperspektiven und das Anpacken der dafür nötigen Schritte rücken dann ins Zentrum der Hilfe, bis schließlich der Übergang in ein selbstständigeres Leben in einer eigenen Wohnung immer realistischer wird und die Vorbereitung darauf beginnt.“



Die Einrichtung gliedert sich in drei Gruppen mit unterschiedlicher Betreuungsintensität:



• Intensiv betreutes Mutter-Kind-Wohnen mit sechs Plätzen



• Heilpädagogisches Mutter-Kind-Wohnen mit sieben Plätzen



• Verselbstständigung innerhalb der Einrichtung mit fünf Plätzen



Insgesamt stehen18 Plätze für alleinerziehende Mütter ab 14 Jahren mit Kindern bis zu sechs Jahren zur Verfügung. In der im Nachbargebäude angeschlossenen Kinderkrippe können 12 Kinder betreut werden.

