Marktgemeinde Peißenberg will Grundsatzbeschluss für sozialgerechte Bodennutzung verabschieden

Von: Bernhard Jepsen

Bezahlbarer Wohnraum in Peißenberg ist rar. Die Marktgemeinde tüftelt an einer Lösung. © AntonMatyukha/PantherMedia

Peißenberg - Das Angebot für bezahlbaren Wohnraum wird immer knapper – auch in Peißenberg. Die Marktgemeinde möchte dem Trend entgegensteuern: Unter dem Titel „Kooperatives Baulandmodell“ soll eine Steuerungsmöglichkeit für eine sozialgerechte Bodennutzung installiert werden.

Initiiert wurde das Ganze von Matthias Bichlmayr (Grüne), Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) und Christian Quecke (CSU/Parteilose). Das Trio stellte Anfang 2021 im Marktrat im Namen ihrer Fraktionen einen Gemeinschaftsantrag zur Entwicklung von kooperativen Baulandmodellen. Danach passierte jedoch erstmal nichts. Der Antrag hing im Rathaus in der Warteschleife – sehr zum Unmut der Antragssteller. Nun aber wird das Thema bearbeitet.



Dabei geht es zunächst darum, die rechtlichen Rahmenbedingungen festzulegen. Dazu hat sich die Gemeinde mit Dr. Gerhard Spieß fachliche Expertise mit ins Boot geholt. Der Münchener Anwalt für Verwaltungsrecht hat in der gleichen Angelegenheit bereits Kommunen wie Weilheim und Murnau beraten. Vom gemeindlichen Bauausschuss wurde Spieß nun damit betraut, für Peißenberg einen rechtlich wasserdichten Grundsatzbeschluss in Bezug auf Baulandstrategien auszuarbeiten.



In der jüngsten Gremiumssitzung wurden die inhaltlichen Eckpunkte festgelegt. Spieß sprach von „politischen Rahmenbedingungen für die städtebauliche Entwicklung – und zwar mit Schwerpunkt auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“. Das solle „kooperativ“, also in Abstimmung mit den Grundeigentümern geschehen. Eine langfristigere und direktere Steuerungsmöglichkeit hätte der Markt, wenn er als „Zwischenerwerber“ von Wohnraumflächen auftritt. Auch dieses Element soll im Grundsatzbeschluss verankert werden – „aber nicht als alleinige Umsetzungsmöglichkeit“, wie Spies erklärte. Denn ob die Kommune Grundstücke erwerben kann, hängt immer auch davon ab, ob sie im jeweiligen Bedarfsfall überhaupt die finanziellen Mittel dazu hat.



Peißenberger haben Vorrang

Hauptzielgruppe und Nutznießer von kooperativen Baulandmodellen in der Marktgemeinde sollen Einheimische mit schwächeren und mittleren Einkommen sein. „Es soll auf unsere Peißenberger Bürger bezogen sein“, betonte Matthias Bichlmayr im Ausschuss. Des Weiteren solle die Nachverdichtung den Vorzug vor der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbebetriebe haben. Der Fokus, so Bichlmayr, würde natürlich auf der Schaffung von Wohnraum liegen. In Baulandmodelle einbezogen werden könnten aber auch Gewerbetreibende, „die im kleineren Rahmen selber etwas aufziehen wollen, denen aber die finanziellen Mittel dazu fehlen“. Außerdem sprach Bichlmayr die Themen „Wohnen in Mehrgenerationenhäusern“ und „Flächensparender Geschosswohnungsbau“ an.



Bernd Schewe (SPD) wiederum verwies hinsichtlich des demografischen Wandels und der Bedürfnisse der älteren Generation auf behindertengerechtes und barrierefreies Wohnen. Auch eine „Baupflicht“ für Investoren hält Schewe für geboten. Zum Hintergrund: In Peißenberg würde es eigentlich reichlich freies Bauland geben – unter anderem an der Bürgermeister-Leibold-Straße und im Wohngebiet an der Ludwig-Thoma- respektive Lena-Christ-Straße. Doch viele Eigentümer haben kein Interesse an einer Vermarktung. Das Bauland verkommt dadurch zur reinen Wertanlage, ohne Nutzen für die Allgemeinheit. Das soll es beim „Kooperativen Baulandmodell“ nicht geben: „Es darf kein neues Baurecht ohne Baupflicht geben“, konstatierte Gerhard Spieß.