Max und Lisa Spannagl feiern Diamantene Hochzeit

Von: Bianca Heigl

Teilen

Die Ehrengirlande für ihre Eltern Lisa und Max Spannagl bastelte Tochter Ute Lehmann (2.v.li.) selbst mit eigens aus Italien mitgebrachtem Schilf. Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (rechts) gratulierte mit Blumen, Sekt und einer Urkunde. © Heigl

Weilheim – 60 Jahre Ehe, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und deshalb kam auch Weilheims zweite Bürgermeisterin zum Gratulieren zu Max und Lisa Spannagl, die in der vergangenen Woche ihre Diamantene Hochzeit feiern konnten.

Kennengelernt haben sich die beiden auf seiner Geburtstagsfeier in Himmelpforten bei Stade. Lisa Spannagl kam damals noch in anderer Begleitung, aber bei Max war’s Liebe auf den ersten Blick. Der Berufssoldat, geboren in München und aufgewachsen in Fürstenfeldbruck, sollte Recht behalten, denn drei Jahre später war die gebürtige Basbeckerin (zwischen Hamburg und Cuxhaven) seine Frau. „Wir haben in Fürstenfeldbruck geheiratet“, erzählt er, „und hoaß war’s.“



Seit sechs Jahren lebt das Ehepaar in Weilheim, wo auch Sohn und Tochter nicht weit sind. Mittlerweile haben sie nicht nur drei Enkelkinder, sondern seit Pfingstsonntag auch den ersten Urenkel, den kleinen Dominikus. Ihre Zeit verbringen sie am liebsten im großen Garten, wo auch ein Pool für Fitness sorgt. Früher war das Anfertigen von Porzellanpuppen und Nähen ein großes Hobby von Lisa Spannagl, die als Bilanzbuchhalterin arbeitete. Heute sind es der Garten, die Vögel und die Fische im eigenen Weiher. „Die Vögel kommen her, wenn ich sie füttere“, freut sich Lisa Spannagl über ihre treuen Piepmätze.



Weil Liebe auch durch den Magen geht, macht sie für ihren Mann gern Rohrnudeln oder Quark-Apfelstrudel. Früher reisten sie viel mit dem Wohnwagen, meist nach Italien, aber auch nach Dänemark und Frankreich. Und besonders gern erinnern sie sich an ihre zwei Mittelmeer-Kreuzfahrten. Und was ist das Geheimnis, dass man 60 Jahre glücklich miteinander ist? „Jeder muss beschäftigt sein“, schmunzelt Lisa Spannagl.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.