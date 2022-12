MdL Andreas Krahl auf Pflegetour: Halt in Weilheim

Von: Mihriban Dincel

Andreas Krahl zeigte in seiner Abschlussveranstaltung die zukünftigen Probleme in der Pflege auf und bot einige Lösungsansätze. © Dincel

Weilheim – Das Café im ersten Stock des Biomichl war bis zum letzten Stuhl gefüllt. Interessierte, in der Pflege Tätige und Studenten der Sozialen Arbeit waren gekommen, um an der Abschlussveranstaltung der Pflegetour von Andreas Krahl, Landtagsabgeordneter der Grünen-Fraktion, teilzunehmen.

Krahl, seit 2018 Mitglied des Landtags und zuständig für den Bereich Pflegepolitik, ist gelernter Fachkrankenpfleger. Mit direkten Worten und im bayerischen Dialekt ging er bei der Veranstaltung auf die Problematiken in der Pflege ein. Dabei gestaltete er den Abend interaktiv und ließ Raum für Fragen. Zunächst bekundete er, dass sich der Kollaps in der Pflege nicht verhindern ließe, nur abmildern. Denn immer mehr Menschen mit Pflegebedarf stünden immer weniger Pflegenden gegenüber – unter anderem wegen des demografischen Wandels.



Krahl stellte daher einige Projekte vor, die seinem Ermessen nach eine Problemlösung darstellen könnten. Darunter innovative Wohnkonzepte wie der sogenannte Pflegebauernhof. „Wir müssen uns von der strikten Unterteilung in ambulante oder stationäre Pflege trennen,“ sagte er. Bei einem Pflegebauernhof bieten Landwirtschaften Wohn- und Gemeinschaftsräume an. Bewohner können bei Bedarf Arbeiten auf dem Hof erledigen. Es sei wichtig, dass Menschen möglichst lang am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das werde unter anderem durch feste Strukturen ermöglicht. In Bayern sei das Konzept jedoch nicht weit verbreitet. Auch wurde OLGA (Oldies leben gemeinsam aktiv), ein soziales Wohnprojekt, vorgestellt. Bei diesem leben elf ältere Frauen in einem Wohnhaus zusammen und helfen sich gegenseitig. Sie heben damit ihre Defizite auf. „Wir müssen die Kompetenzen der Menschen betonen,“ ist sich Krahl sicher.

„Mehr Individualität annehmen“

„Bis dato hatte man es in der Tagespflege einfach,“ gestand der Landtagsabgeordnete. Die Männer habe man mit dem Bau eines Vogelhauses beschäftigt, die Frauen mit Stricken. Wenn jedoch die Babyboomer gepflegt werden müssen, entpuppe sich das als schwieriger. „Es bedarf einer interkulturellen Öffnung“. Man müsse mehr Individualität annehmen – andere Kulturen, Geschlechterrollen oder Liebesformen. Auch dem Thema Einsamkeit werde nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Das Projekt „Blaue Blume“ in Kaufbeuren sei eine Möglichkeit. Es ist eine Mischung aus Selbsthilfe- und Therapiegruppe in Form einer losen Zusammenkunft. Doch gebe es zu wenig Projekte wie dieses, bemängelte Krahl.

Beim Thema digitale Pflege ließ er die Zuhörenden raten, was dieser Begriff bedeutet. Pflegeroboter? Eher weniger. Es gehe um die Entwicklung von Apps. Diese könnten laut Krahl aber nur eine kleine Entlastung bringen. Die Akademisierung in der professionellen Pflege war ebenfalls Thema. Diese betrachtet Krahl zwar als positiv, jedoch brauche es auch entsprechende pflegewissenschaftliche Stabstellen, um die Ausgelernten später weiter leiten zu können.

Mehr Förderung gefordert

Begeistert zeigte sich der Landtagsabgeordnete von den Pflegestützpunkten. Diese bieten unparteiische Beratung und klären über Pflegeangebote auf. Dem entgegnete eine Zuhörerin, dass sich dadurch die Krankenkassen ihrer Beratungspflicht entziehen würden. Diesen Punkt sah Krahl weniger kritisch. Jedoch erwartet er mehr Förderung der Stützpunkte durch die Krankenkassen. Die Pflege durch Angehörige hält er hingegen nicht für zukunftsfähig. Nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels, aber auch durch die extreme emotionale Belastung. „Ich will, dass meine Eltern meine Eltern bleiben und nicht meine Patienten werden“, verdeutlichte er.



Im Anschluss blieb Zeit für Fragen und Diskussionen. Dabei gab es beim Thema Pflegebauernhof und Finanzierung Redebedarf. „Die Grundlage für all das ist, dass wir solche Projekte aus dem Projektstatus rausbringen,“ erklärte Krahl.

