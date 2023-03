Viel mehr als übersetzen: Einblicke in das Ehrenamt des Kulturdolmetschers

Von: Mihriban Dincel

Möchten mit ihrer Tätigkeit Menschen helfen: (v. li.) Malang Shah Behbodi, Ingeborg Bias-Putzier und Adel Youkhanna. © Dincel

Weilheim/Landkreis – Schon mal von einem „Kulturdolmetscher“ gehört? Doch was genau ist das? Darüber klären Ingeborg Bias-Putzier, Koordinatorin des Projekts, Kursleiter der Kulturdolmetscher-Ausbildung Adel Youkhanna und Kulturdolmetscher Malang Shah Behbodi auf.

„Das sind Menschen, die sich mit zwei oder mehr Kulturen auskennen. Sie üben eine Multiplikatorfunktion aus“, beschreibt Youkhanna. Dabei findet er die Bezeichnung „Kulturdolmetscher“ irreführend. Den Ausdruck „Kulturmittler“ achtet er als passender, denn das Hauptaugenmerk liege nicht auf dem Übersetzten, sondern auf der Übermittlung der Kultur. Es ginge mehr darum, den hier frisch angekommen Menschen zu erklären, wie die Gesellschaft und Systeme in Deutschland funktionieren. So könnten sie Selbstständigkeit erlangen nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Aber auch Einrichtungen wie Schulen, Behörden oder Ärzte profitieren von den Kulturmittlern. So können sie das Verhalten der hierher Geflüchteten und ihr Handeln in bestimmten Situationen besser verstehen.



Behbodi, der ursprünglich aus Afghanistan kommt, spricht Dari, Pashto und Farsi. „Wenn jemand Hilfe braucht, beispielsweise beim Arzt, ruft mich Ingeborg an. Dann klären wir ab, was zu tun ist und ob es zeitlich passt“, erklärt er. Jede Vermittlung läuft über Bias-Putzier, um die Kulturdolmetscher zu schützen. Laut Youkhanna könne es sonst zur Vereinnahmung der Ehrenamtlichen kommen. „Jeder Kulturmittler kann auch nein sagen“, betont Bias-Putzier. Zeitlich bekommt Behbodi, der als Elektriker tätig ist, das Ehrenamt und sein Privatleben aber gut gedeichselt. „Wenn es dringende Termine gibt, kann ich auch mal mit meinem Chef reden“. Denn auch Arbeitgeber würden das Ehrenamt schätzen.



Behbodi möchte als Kulturmittler die Hilfe zurückgeben, die er selbst bei seiner Ankunft erhalten hat. „Ich liebe es, Menschen zu helfen“, begründet er seine Motivation. „Er unterstützt auf Augenhöhe, denn er hat das alles bereits selbst durchgemacht“, fügt Youkhanna hinzu. Und die Resonanz sei durchwegs gut. Mittlerweile steige die Nachfrage; circa vier bis fünf Anfragen pro Woche sind es laut Bias-Putzier. Insbesondere die Sprachen Türkisch, Dari, Farsi, Arabrisch, Ukrainische, Russisch, aber auch Englisch seien derzeit gefragt.



Um Kulturmittler zu werden, muss zunächst ein Lehrgang absolviert werden. Dieser wird heuer zum vierten Mal angeboten. In einem Theorieteil setzen sich die Teilnehmenden unter anderem mit Themen wie Kultur, Werte und Normen, Migration, kulturelle Fremdheit oder Religion auseinander. Auch beschäftigen sich die angehenden Kulturmittler mit ihrer eigenen Biografie, lernen verschiedene Systeme in Deutschland sowie die Grenzen des Ehrenamts kennen. „Professionelle Distanz“ sei besonders wichtig, macht Youkhanna deutlich.



Voraussetzungen um Kulturdolmetscher zu werden: eigene Migrationserfahrung, gute Deutschkenntnisse (B1 Niveau), Erfahrung mit dem Leben in Deutschland und Interesse am Ehrenamt.



Der nächste Kurs beginnt bereits ab 21. April. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bei Bias-Putzier unter Tel. 0881/927658922 oder E-Mail: inge.putzier@herzogsaegmuehle.de melden. Zuvor findet ein Infoabend zu diesem Thema statt am Montag, 3. April, um 19 Uhr in den Räumen des Asyl Helferkreises Weilheim, Oberen Stadt 3 und in Schongau am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Blumenstraße 5.

Institutionen und Einrichtungen, die einen Kulturmittler brauchen, können sich ebenfalls an Bias-Putzier wenden unter den oben genannten Kontaktdaten.



Näheres zum Projekt unter www.asylimoberland.de/projekte-partner/kulturdolmetscher-plus.

