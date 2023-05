Mehr Therapieplätze für die StäB in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Gemeinsames Foto mit Tagungsreferenten und StäB-Team: (v. li.) Livia Koller (Bezirkskrankenhaus Augsburg), Prof. Dr. Max Schmauß (ehemaliger ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhaus Augsburg Klinik), Sabine Kühnel, Florian Seemüller, Katharina Nöding, Dr. Christian Bader, Dr. Franziska Scheller, Susanne Andre und Stefanie Wagner (alle StäB-Mitarbeiter). © Jepsen

Peißenberg – Vor gut einem Jahr starte am Standort der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Peißenberg die „Stationsäquivalente Behandlung“ (StäB) für Patienten mit psychischen Erkrankungen. Nun soll das ambulante Angebot weiter ausgebaut werden.

Die StäB gilt unter Experten als Meilenstein in der psychiatrischen Versorgung. Das wurde auch bei einem Symposium deutlich, zu dem die kbo-Lech-Mangfall-Klinik kürzlich Fachpublikum nach Peißenberg ins Bürgerhaus Flöz eingeladen hatte.



Im Rahmen der StäB werden die Patienten in ihrem sozialen Umfeld belassen und nicht stationär in einer Klinik aufgenommen. Die Therapeuten respektive Ärzte kommen quasi auf Hausbesuch zur Zielgruppe. Die StäB sei zwar im Vergleich zur stationären Versorgung die etwas teurere und aufwendigere Versorgungsform, erklärte Dr. Florian Seemüller während des Symposiums. Aber sie würde zu einer hohen Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit führen. „Eine geschlossene Akutstation ist eben atmosphärisch nicht so angenehm“, konstatierte der stellvertretende ärztliche Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Klinik.



Bei der StäB indes würde sich das vertraute Umfeld der Patienten, nämlich das eigene Zuhause, zu einer „virtuellen Krankenstation“ ohne Mauern verwandeln. Die Therapie im gewohnten sozialen Umfeld mit einer durchschnittlichen Kontaktzeit von einer Stunde pro Tag sei sogar mitunter intensiver und mindestens genauso effektiv, wie die stationäre Behandlung.



Weiter wachsen

Das bestätigte sich bislang in der Praxis auch am Standort Peißenberg. Die erste Zwischenbilanz zur StäB fällt jedenfalls durchweg positiv aus. „Es läuft richtig gut“, berichtete Teamleiterin Sabine Kühnel am Rande des Symposiums. Man sei ein attraktiver Arbeitgeber und verzeichne „interessante Zugänge beim Personal“. „Wir wollen weiter wachsen“, kündigte Kühnel an. Die Teamleiterin dokumentierte anhand eines Zitats einer Patientin die Vorteile der StäB: „Die Patientin hat zu mir gesagt: ‚Wenn ich zum Therapeuten gehe, dann muss ich immer erzählen, wie es mir geht. Bei Ihnen muss ich das nicht. Sie sehen von alleine, wie es mir geht‘.“



Derzeit werden 14 Patientenplätze in der StäB angeboten. Im Laufe des Jahres soll auf 20 aufgestockt werden, um die große Nachfrage besser abdecken zu können. Fernziel ist es, die StäB zur flächendeckenden Versorgung auszubauen. „Bislang sind Haar und Peißenberg die einzigen Standorte in der Region, wo es die StäB gibt“, so Kühnel.



Deutschland hinkt bei der StäB im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch weit hinterher. „In Großbritannien ist das zum Beispiel alles nicht neu“, erklärte Seemüller. Die Krankenkassen seien gegenüber der StäB noch zurückhaltend. Seemüller sprach von „harten Verhandlungen“ und einem „super-starren, gesetzlichen Rahmen“: „Mehr Flexibilität wäre da hilfreich“, kritisierte er.

