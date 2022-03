Bitte helfen Sie jetzt!

Teilen

Marion braucht Ihre Hilfe © Metzgerei Boneberger

Marion, langjährige Mitarbeiterin der Metzgerei Boneberger, hat mit nur 35 Jahren eine schreckliche Diagnose bekommen, die allen den Atem geraubt hat.

Die junge Mutter von zwei kleinen Kindern kämpft gegen eine der aggressivsten Krebsformen an und hat ihre erste Chemo-Therapie bereits hinter sich.

Marion braucht jedoch mehr um diesen Kampf gewinnen zu können. Sie braucht ein sehr teures Medikament, das 120.000 Euro kostet. Zu aller Unverständnis hat ihre Krankenkasse die Übernahme dieser Kosten strikt abgelehnt und Marion ist in dieser Situation nun auf sich gestellt.

Das will und kann die Metzgerei Boneberger nicht hinnehmen in einer Situation, in der es um das pure Überleben geht.

Jeder, der Marion in der Metzgerei in Weilheim kennenlernen durfte, weiß welch positiver, freundlicher und zuversichtlicher Mensch sie ist.

Bitte helfen sie dieser jungen Frau und ihrer Familie eine Chance auf ein weiteres glückliches Leben zu haben. Die Metzgerei Boneberger hat für Marion ein eigenes Spendenkonto eingerichtet und macht mit einer ersten Spende von 20.000 Euro den Anfang.

Das ganze Team der Metzgerei Boneberger und alle, die Marion kennen, werden es ihnen zu tiefst danken, wenn auch Sie ein wenig helfen könnten. Jeder Cent zählt.

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung!

Spendenkonto für Marion

IBAN: DE42 7035 1030 0032 6894 57