Metzgerei Pschorr geht in den Schächen in Hohenpeißenberg

Von: Astrid Neumann

Teilen

Bald gibt es wieder einen Metzger in Hohenpeißenberg. Darüber freuen sich nicht nur zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch (links) und Bürgermeister Thomas Dorsch (rechts), sondern auch die neuen Pächter Tobias und Laura Pschorr mit Anna und Luis. © Neumann

Hohenpeißenberg - Für Hohenpeißenberg ist es wie ein Sechser im Lotto, das dürfte nicht nur Bürgermeister Thomas Dorsch so sehen: Mit der Metzgerei Pschorr ist ein neuer Partner für das Geschäft im Schächen gefunden, das seit vergangenem Sommer geschlossen war. Im September soll dort wieder Leben einkehren.

Nach einem Wasserschaden im Erdgeschoss des Gebäudes, das der Gemeinde gehört, kam der Schock für das Dorf: Die Metzgerei Rohrmoser wird nicht mehr öffnen. Einen Nachfolger zu finden, gestaltete sich als äußerst schwierig. Zuletzt hat der Gemeinderat sogar beschlossen, das Geschäft als Dorfladen selbst zu betreiben, sollte kein Pächter gefunden werden.

Nun macht sich Erleichterung breit in Hohenpeißenberg. „Es wird wieder einen Metzger im Ort geben“, freut sich Bürgermeister Thomas Dorsch, der zugleich die neuen Partner am vergangenen Mittwoch präsentieren konnte.



Dabei handelt es sich um Laura und Tobias Pschorr von der gleichnamigen Metzgerei aus Asch. Neben dem dortigen Hauptgeschäft, wo auch Schlachtung und Produktion stattfinden, betreibt die Familie noch weitere Filialen in Schongau-West und in Westendorf im Allgäu sowie einen Partyservice. Ab September kommt die Filiale in Hohenpeißenberg hinzu.



Der Metzgermeister, Fleischsommelier und Ernährungsberater Tobias Pschorr schlachtet in seinem Betrieb in Asch selbst. Die Tiere kommen alle aus der Region, erzählt er am Mittwoch beim Pressegespräch im Rathaus. „Entweder aus dem nahen Allgäu oder direkt vom Nachbarn.“



Ab 7 Uhr wird der Laden geöffnet, damit sich jeder noch eine Brotzeit und einen Kaffee holen kann. Mittags wird frisch gekocht, es soll jeweils zwei Gerichte zur Auswahl geben. Die Küche übernimmt dabei keine Unbekannte: Karin Berger, die früher im Gasthof Hetten tätig war. „Eine super Köchin“, so Dorsch.



Montag, Dienstag und Mittwoch soll vorerst bis 14 Uhr geöffnet sein, Donnerstag und Freitag durchgehend bis 18 Uhr und Samstag bis 12 Uhr. Das liegt am Personal. „Wir suchen noch dringend, entweder auf 30-Stunden-Basis oder gerne auch einen Lehrling“, so Pschorr, der gerne weiter auch ausbilden würde.



Die Eisdiele soll ebenfalls wieder öffnen und auch Backwaren sollen wieder im Angebot sein. Hier sei man noch in der Abstimmung, will Dorsch noch nicht zu viel verraten. Auch Grillkurse, die sich in Asch großer Beliebtheit erfreuen, könne sich Pschorr in Hohenpeißenberg vorstellen.



Die geplante Eröffnung soll am 15. September stattfinden. Wer die Metzgerei Pschorr schon vorher kennenlernen möchte, hat dazu beim Straßenfest am 29. Juli Gelegenheit. Hier macht Familie Pschorr auch schon mit und will Burger, Bratwurst und Leberkässemmeln anbieten.